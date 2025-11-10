Online oplichting komt steeds vaker voor. Met deze tips leer je online fraude herkennen en voorkom je dat je de dupe wordt.

Zo herken je online fraude: deze trucs gebruiken oplichters in 2025

Fraudeurs worden steeds slimmer. Ze sturen e-mails, bellen zogenaamd namens de bank of gebruiken neppe apps die net echt lijken. Je moet tegenwoordig steeds vaker op je hoede zijn, want iedereen is een potentieel doelwit. Gelukkig kun je jezelf vrij goed beschermen als je weet waar je op moet letten. Met deze tips leer je online fraude snel te herkennen!

Phishing: klik niet op de link

Phishing is een van de populairste manieren waarop oplichters toeslaan. Je krijgt dan een e-mail, sms of bericht via WhatsApp met een linkje naar een nepwebsite. De website van het linkje lijkt dan vaak precies op die van je bank of een bekende organisatie. Daar word je vervolgens gevraagd om je pincode, wachtwoord of inloggegevens in te vullen.

Een echte organisatie zal nooit om je persoonlijke codes vragen of om in te loggen via een link in een bericht. Twijfel je? Typ het webadres van de website zelf in of open de officiële app.

Spoofing: een nepstem aan de lijn

Spoofing is wanneer criminelen zich voordoen als iemand anders. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker van de bank, de politie of de bezorger van een pakketdienst. Sommige zijn zelfs zo gewiekst dat ze zelfs vanaf het echte telefoonnummer van het bedrijf lijken te bellen. Zelfs dan is het belangrijk dat je niet alles meteen gelooft wat ze je vertellen.

Word je gebeld met de boodschap dat je rekening ‘onveilig’ is? Dan kun je beter meteen ophangen. Soms vertellen ze dat criminelen het op je sieraden hebben gemunt en dat ze een koerier willen sturen om je waardevolle spullen (uit voorzorg) op te halen. Ook dan kun je er zeker van zijn dat ze niets goeds in de zin hebben. Geef ook nooit iemand die je belt toegang tot je computer. Inlogcodes en andere zaken moet je sowieso nooit doorsturen.

Als je door zo’n iemand gebeld wordt, dan kun je het beste meteen je bank even bellen om dit door te geven. Zo help je ook voorkomen dat meer mensen het slachtoffer worden.

Let op valse betaalverzoeken

Waar ook veel mensen mee worden opgelicht zijn neppe betaalverzoeken. Je krijgt dan een betaalverzoek en het lijkt net alsof het van een vriend of familielid komt. Soms doen ze zich zelfs voor als je zoon of dochter en proberen ze je op die manier geld af te troggelen.

Het kan ook iets kleins zijn, want er zijn ook oplichters die net doen alsof ze van een pakketdienst zijn. Ze zeggen dan dat je een paar euro moet betalen voor een pakketje.

Vaak zijn al deze betaalverzoeken nep, maar als je het zeker wilt weten kun je het beste even de persoon of het bedrijf bellen. En bij bekenden kun je natuurlijk ook gewoon even langsgaan om te checken wat er aan de hand is.

Gouden regel: bij twijfel meteen stoppen

Voelt iets niet goed? Stop direct. Fraudeurs spelen in op emotie en willen alles zo snel mogelijk afhandelen. En daar moet je niet intrappen. Neem de tijd, controleer de bron en vraag advies als je het niet vertrouwt.

Door alert te blijven, leer je fraude herkennen vóórdat het te laat is. En zo kun je met een gerust hart online bankieren, shoppen of appen, zonder dat iemand je geld of gegevens afhandig maakt.

