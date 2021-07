Olympische Spelen 2021: Zo voeg je het programma aan je agenda toe

De Olympische Spelen van 2021 naderen hun ontknoping. Om niets te missen, leggen we in dit artikel uit hoe je het programma aan je agenda-app toevoegt.

Programma van Olympische Spelen 2021 toevoegen

Tijdens de Olympische Spelen doen 10,000 atleten uit ruim 200 landen mee en strijden ze in 33 sporten om bijna 1000 medailles. Dit zijn een heleboel wedstrijden en het kan dan ook behoorlijk lastig zijn om alles te volgen.

Wil je precies weten wanneer welke sport aan de beurt is, of volg je gewoon alles? Dan is het slim om het volledige programma in je agenda-app te zetten, zoals die van Apple of de populaire Google Agenda.

Het toevoegen van het programma van de Olympische Spelen is simpel en gelukkig zo gepiept. Het enige wat je moet doen is een ics-bestand, waarin alle wedstrijden en tijdsstippen staan, toevoegen aan de agenda-app die je gebruikt. In de voorbeelden hieronder gebruiken we de Agenda-app van Apple, en Google Agenda. We beginnen met Agenda op je Mac, iPhone of iPad.

Allereerst is het belangrijk om een nieuwe agenda aan te maken, zodat alle informatie over de Olympische Spelen niet tussen je andere afspraken staan. Je agenda wordt anders erg vol en vooral heel onoverzichtelijk.

Open de Agenda-app op je Mac en druk op ‘Archief’; Kies voor ‘Nieuwe Agenda’ en selecteer je account voor je agenda; Kies een naam voor je agenda en sla ‘m op.

Download vervolgens het ics-bestand via deze link om het programma van de Olympische Spelen toe te voegen. Volg dan de stappen hieronder.

Open de Agenda-app op je Mac en ga naar ‘Archief > Importeer’;

Kies hierna het ics-bestand dat je hebt opgeslagen en importeer het. Dit doe je simpelweg door op ‘Importeer’ te klikken;

Tot slot moet je de agenda (die je net hebt aangemaakt) selecteren, zodat het Olympische Spelen-programma hieraan wordt toegevoegd.

En dat was het! Als het goed is, zie je nu de speeldata in je agenda verschijnen. Handig is dat finales worden gemarkeerd met een emoji van een medaille, zodat je ze makkelijk herkent. Je weet dan precies wanneer je écht moet inschakelen.

Olympische Spelen toevoegen aan Google Agenda

Bewaar jij je afspraken in Google Agenda? Dan is het heel makkelijk om het programma van de Olympische Spelen toe te voegen. Zorg er allereerst voor dat je een nieuwe agenda hebt aangemaakt, of check alvast welke bestaande kalender je wil gebruiken.

Open Google Agenda op je Mac (of pc) en klik op het tandwieltje rechtsboven; Tik op ‘Instellingen’, waarna je aan de linkerkant ‘Importeren en exporteren’ ziet. Klik hierop; Vervolgens kun je het ics-bestand uploaden, waarna alle wedstrijden van de Olympische Spelen in je agenda verschijnen.

