Of je nou door je internetbundel heen bent, in het vliegtuig zit of accu wil besparen: het is een uitkomst dat je muziek ook offline op je iPhone kan luisteren. In deze tip leggen we uit hoe.



Zo luister je offline muziek op je iPhone

Soms wil je muziek luisteren, maar ben je eventjes niet verbonden met je (mobiele) internetverbinding. Om dat op te lossen kun je muziek offline opslaan, zodat je altijd en overal toegang hebt tot je favoriete nummers.

Belangrijk om te weten is dat dit enige voorbereiding vergt. Om muziek offline te kunnen luisteren, moet je je nummers eerst downloaden. Hiervoor is het verstandig dat je verbonden bent met een wifi-netwerk, want het downloaden kan aardig wat data kosten.

Spotify offline beluisteren

Op Spotify zijn er verschillende manieren waarop je nummers offline kunt luisteren. Allereerst kun je losse nummers die je leuk vindt opslaan. Deze worden automatisch verzameld in de afspeellijst ‘Nummers die je leuk vindt’, die je bovenaan in je Bibliotheek in de app terugvindt.

Een nummer opslaan doe je door op de drie puntjes erachter te tikken en vervolgens op ‘Vind ik leuk’ te drukken. Wil je een nummer opslaan dat je aan het afspelen bent? In de player vind je ook een hart-icoontje terug, dat je alleen hoeft aan te tikken. Let wel op dat je een Premium-account nodig hebt om nummers te downloaden.

Nog gemakkelijker is het om een volledige afspeellijst op te slaan. Zeker wanneer je bijvoorbeeld een lange vliegreis of autorit voor de boeg hebt, heb je zo snel genoeg muziek verzameld. Dit doe je als volgt.

Open Spotify; Tik op de afspeellijst die je offline wil luisteren; Tik op het Download-icoon (cirkeltje met een pijltje naar beneden); Wacht totdat het cirkeltje groen wordt en er bij elk nummer een groen icoontje staat, dan is je download compleet.

Een afspeellijst die je ook offline kan beluisteren, herken je in Spotify door het download-icoontje dat onder de titel van de afspeellijst staat. Deze nummers staan opgeslagen in Spotify, dat daarvoor gebruikmaakt van de opslag van je iPhone. Zorg dus altijd dat je genoeg ruimte op je iPhone hebt.

Apple Music offline luisteren

Ook Apple Music biedt de oplossing van offline nummers die je op ieder moment aanzet. Net zoals bij Spotify is het mogelijk om zowel een los nummer als een volledige afspeellijst op te halen. Volg de stappen hieronder.

Open de Muziek-app; Zoek het nummer of het album dat je wil downloaden; Voeg het nummer toe aan je bibliotheek als je dat nog niet hebt gedaan door op het plusje te tikken; Tik op de download knop (wolkje met pijltje naar beneden) Door je bibliotheek te synchroniseren kun je je gedownloade nummers op al je Apple-apparaten luisteren.

Muziek op je iPhone offline luisteren

In de Muziek-app van je iPhone vind je niet alleen de muziek van Apple Music, maar kun je ook je eigen muziekbestanden luisteren. Voordeel is dat je hiervoor geen abonnement op een streamingdienst nodig hebt. Deze muziek moet je echter wel via een MacBook overzetten. Dit doe je als volgt.

Sluit je iPhone aan op je Mac en open de Muziek-app; Ga naar ‘Bibliotheek’ en kies dan voor ‘Muziek’; Open de map met muziek die je over wilt zetten en sleep deze naar de app; Synchroniseer tot slot je muziek met je iPhone. Je kunt ervoor kiezen om de hele bibliotheek te synchroniseren, of alleen de nummers die je net hebt toegevoegd.

Als je nu de Muziek-app opent, vind je deze muziek online én offline terug onder het tabblad ‘Bibliotheek’. Heb je nog een Android-smartphone en wil je de muziek daarvan overzetten op je iPhone? Ook deze muziek kun je gemakkelijk overzetten.

