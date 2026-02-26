Klanten van Odido opgelet: zo weet je of jouw gegevens gestolen zijn

Ben jij klant van Odido? Of heb de afgelopen jaren een abonnement gehad? Let dan goed op, want zo weet je of jouw gegevens betrokken zijn bij het datalek van Odido!

Groot datalek Odido

Slecht nieuws voor (oud-)klanten van Odido, want miljoenen gestolen gegevens van het bedrijf worden op dit moment naar buiten gebracht. Odido heeft te maken met een van de grootste datalekken in de Nederlandse geschiedenis. Inmiddels is duidelijk dat hackersgroep Shinyhunters achter het datalek bij Odido zit. Deze groep heeft gevoelige informatie van miljoenen Odido-klanten in handen gekregen.

Het gaat om belangrijke gegevens als je volledige naam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres, paspoortnummer én bankrekeningnummer. Dat is niet alles, want de aantekeningen van de klantenservice zijn ook bekend bij de hackersgroep. Zo kunnen de criminelen achter deze groep zien welke Odido-klanten betalingsachterstanden hebben en wie hulpbehoevend zijn. Het is voor klanten van Odido daarom belangrijk om te weten welke gegevens gestolen zijn.

6,2 miljoen Odido-klanten

Volgens Odido zijn de gegevens van zeker 6,2 miljoen klanten gestolen. Shinyhunters stelt dat het om nog meer gegevens gaat en dat zeker 10 miljoen (oud-)klanten zijn getroffen. Heb jij de afgelopen jaren een abonnement afgesloten bij Odido? In dat geval is de kans heel groot dat jouw gegevens betrokken zijn bij het datalek. Odido heeft naar alle getroffen klanten een mail gestuurd op donderdag 12 februari, vrijdag 13 februari of zaterdag 14 februari 2026.

Heb je een mail gekregen van Odido op één van die dagen? Dan weet je zeker dat jouw gegevens van Odido zijn gestolen bij het datalek. Als je geen mail hebt ontvangen is de kans groot dat jouw persoonsgegevens veilig zijn. Dat is de komende tijd belangrijk om te weten, nu Odido heeft aangekondigd geen geldbedrag over te maken naar hackersgroep Shinyhunters. Als reactie op dit besluit is de gestolen data van honderdduizenden Odido-klanten gepubliceerd op het dark web.

Pas op voor oplichting

De gestolen gegevens van Odido-klanten zijn op het dark web gedeeld, waardoor je zelf niet op een legale manier kunt controleren of jouw data is gepubliceerd. Mogelijk worden de lijsten met gestolen data later wel openbaar gemaakt, het is onbekend welke stappen de hackersgroep nog zal nemen. De kans is in ieder geval reëel dat jouw gegevens worden gedeeld op het dark web als je op donderdag 12 februari, vrijdag 13 februari of zaterdag 14 februari 2026 een mail van Odido hebt ontvangen.

Ben jij één van de getroffen klanten? Wees de komende tijd dan alert, want de kans op online oplichting is veel groter. Criminelen kunnen op basis van de gestolen data Odido-klanten persoonlijk benaderen. Controleer de afzenders van onbekende mails daarom goed, zodat je zeker weet dat je niet met oplichting te maken hebt. Houd je bankrekening ook in de gaten, zodat je vreemde afschrijvingen direct kunt melden bij je bank. Wil je weten waarop je nog meer moet letten? Wij zetten hier vijf gevaarlijke vormen van oplichting voor je onder elkaar!

