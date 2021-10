Telefoonnummer blokkeren op je iPhone in slechts 4 stappen

Word je regelmatig gebeld door een nummer waar je helemaal geen zin in hebt om tegen te praten? Meteen het telefoonnummer blokkeren! In dit artikel laten we zien hoe een irritante beller de mond snoert.

Al sinds iOS 7 is het mogelijk om een iPhone telefoonnummer te blokkeren. Daarvoor kon je eigenlijk niet iemand te blokkeren, behalve via een jailbreak of andere ingewikkelde manier. Tegenwoordig is het gelukkig zo gepiept.

iPhone telefoonnummer blokkeren

Een telefoonnummer blokkeren op je iPhone is heel simpel. Volg deze vier stappen om de irritante beller te stoppen.

Telefoonnummer blokkeren op iPhone Open de Telefoon-app en ga naar het tabblad ‘Recent’; Tik op de ‘i’ naast het nummer dat je wil blokkeren; Scrol naar onderen en tik op ‘Blokkeer deze beller’; Tik op ‘Blokkeer contact’.

De beller kan je nu niet meer bereiken. De persoon kan je ook geen FaceTime-oproepen sturen en sms’en is eveneens onmogelijk. Ook komen voicemails niet meer door.

Blokkade ongedaan maken

Heb je een foutje gemaakt en per ongeluk een bekende geblokkeerd? Dan kan je de beller ook weer deblokkeren. Volg hiervoor de onderstaande stappen.

Ga naar de Instellingen-app van je iPhone; Kies ‘Telefoon > Geblokkeerde contacten’; Kies vervolgens rechtsboven voor ‘Wijzig’ en tik op het rode knopje dat voor de contact verschijnt; Selecteer ‘Deblokkeer’ om het proces te voltooien.

Anonieme nummers en bellers blokkeren

Helaas is het een ander verhaal wanneer je anoniem gebeld wordt. Terugbellen is dan niet mogelijk en zo’n nummer is ook niet te blokkeren. Er is echter een andere manier om van dit soort bellers af te komen.

Op je iPhone zit namelijk een optie om onbekende bellers te negeren. Oproepen van nummers die je niet kent worden dan stilgehouden, naar voicemail gestuurd en weergegeven in ‘Recent’. De iPhone blijft nog wel overgaan voor inkomende oproepen van je contactpersonen, personen die je hebt gebeld en oproepen via Siri-suggesties.

Om onbekende bellers stil te houden, voer je de volgende handelingen uit.

Ga naar ‘Instellingen > Telefoon’; Scrol naar onderen en tik op ‘Houd onbekende bellers stil’; Zet de optie aan met de schuifknop.

