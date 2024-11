Notities verdwenen in iCloud op iPhone: dit is de oplossing

De Notities-app op de iPhone is erg handig, maar soms zijn je eerder opgeslagen notities opeens verdwenen. Wat nu? Geen nood, dit moet je doen.

Notities verdwenen in iCloud: dit is de oplossing

De gegevens die je in de Notities-app hebt staan worden gesynchroniseerd via iCloud. Dit zorgt ervoor dat de notities op al je Apple-apparaten staan en daar ook beschikbaar zijn. Wil je dat niet? Dan is het uiteraard ook mogelijk om het synchroniseren uit te zetten, net zoals het synchroniseren van je Foto’s of je Safari-instellingen.

Maar soms stopt het synchroniseren vanzelf en zijn opeens al je Notities niet meer beschikbaar. Dat wil nog wel eens voorkomen na een update van iOS. Ook bij de update naar iOS 18 hadden veel iPhone-bezitters hier last van. Toch is er een eenvoudige oplossing.

Notities verdwenen op iPhone: zo los je het op Ga naar de ‘Instellingen’ en tik op je naam; Tik op ‘iCloud > Notitities’; Zet de schuifknop bij ‘Synchroniseer deze iPhone’ op aan; Wacht een paar minuten en open de Notities-app opnieuw; De Notities-app haalt je verdwenen notities binnen.

Het kan soms even duren voordat al je notities weer terug zijn. De ervaring leert dat je notities na zo’n 10-15 minuten wel weer beschikbaar moeten zijn. Eventjes geduld dus.

Nog steeds problemen met je Notities?

Als je na het volgen van bovenstaande stappen nog steeds problemen hebt, kun je nog proberen om de schuifknop bij ‘Synchroniseer deze iPhone’ eventjes uit te zetten, en daarna meteen weer aan. Herstart vervolgens je iPhone een keer. Zorg er wel voor dat je de Notities opslaat op je iPhone als dat gevraagd wordt om nog meer problemen te voorkomen.

Check voor de zekerheid ook altijd even of er een update beschikbaar is voor de app. Soms worden daarmee ook problemen van apps opgelost.