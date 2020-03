Notities met gevoelige informatie wil je natuurlijk goed beveiligen. Gelukkig kun je aantekeningen afschermen van de buitenwereld via een wachtwoord, gezichtsscan en vingerafdruk. In deze tip laten we zien hoe het werkt op iPhone, iPad en Mac(Book).

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Notities beveiligen op iPhone, iPad en Mac

Medische informatie, financiële gegevens en wachtwoorden: waarschijnlijk staat er een hoop persoonlijke informatie in je notities. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens niet in verkeerde handen vallen, is het verstandig om ze af te schermen door middel van een sterk wachtwoord, Face ID of Touch ID.

Notities beveiligen op een iPhone en iPad:

Open de Notities-app en selecteer de aantekening die je achter slot en grendel wil plaatsen; Tik rechtsboven op de deelknop en kies ‘Vergrendel notitie’; Geef een wachtwoord op die de notitie ontgrendelt, bevestig deze en vul eventueel een wachtwoordhint in; Tik rechtsboven op ‘Gereed’.

De notitie is nu vergrendeld. Tik op het slotje rechtsboven om de aantekening af te schermen. Je zult nu in de Notities-app zien dat de inhoud niet langer zichtbaar is. De titel blijft natuurlijk wel openbaar. Om het hele bericht te ontgrendelen moet je bevestigen dat jij het bent door middel van Face ID of Touch ID.

Ook kun je het in stap drie opgegeven wachtwoord natuurlijk gebruiken. Het is niet verplicht om een aanwijzing op te geven, maar dit is wel verstandig. Wanneer je het wachtwoord vergeten bent en Face ID of Touch ID defect is, kun je de inhoud van de notitie anders namelijk niet meer inzien.



Wil je de notitie weer ‘openbaar’ maken? Dat kan! Open hiervoor de aantekening en tik wederom op de deelknop. Kies nu voor ‘Verwijder vergrendeling’. Je kunt het wachtwoord voor notities overigens wijzigen door in de Instellingen-app van je iPad of iPhone naar ‘Notities’ en daarna ‘Wachtwoord’ te navigeren. Hier voer je eerst het oude wachtwoord en vervolgens het nieuwe wachtwoord in.

Ook interessant: De 6 beste tips voor een sterk wachtwoord voor je online accounts

Notities afschermen op Mac

Gebruiken andere mensen regelmatig jouw Mac? Dan is het wel zo verstandig om gevoelige informatie goed af te schermen. Notities beveiligen op een Mac(Book) is gelukkig heel simpel en werkt zo:

Open de Notities-app en kies de aantekening die je wil vergrendelen; Klik op het sloticoon en kies ‘Vergrendel notitie’; De aantekening is nu beveiligd.

Heb je nog geen wachtwoord ingesteld om de notitie te openen? Klik dan in de menubalk op ‘Notities’, kies ‘Voorkeuren’ en klik vervolgens op ‘Stel wachtwoord in’. Wanneer je verschillende accounts hebt kies je eerst het juiste profiel voordat je het wachtwoord instelt. Klik op ‘Gereed’ zodra je klaar bent. Als je de notitie niet langer wil beveiligen klik je wederom op het slotje en kies je ‘Verwijder vergrendeling’.

Meer beveiligingstips

Of je nu een iPhone, iPad, Mac of Apple Watch gebruikt: de kans is groot dat je er veel persoonlijke bestanden en gegevens op bewaart. Een goede beveiliging is daarom erg belangrijk. Met onze Mac-startersgids ga je vliegend van start en zorg je ervoor dat de belangrijkste zaken geregeld zijn. Een aanrader is bijvoorbeeld FileVault, waarmee je de harde schijf van je Mac veiliger maakt.