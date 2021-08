Notificaties op een iPhone: zo beheer je de meldingen

Hoe meer iPhone-apps je installeert, hoe vaker je wordt gestoord met meldingen. Daarom geeft Apple je alle controle om in te stellen welke meldingen je ontvangt – en op welke manier. In dit artikel lees je alles over het beheren van je iPhone-notificaties.

Notificaties beheren op je iPhone

Er zijn veel manieren om je notificaties te beheren. Dat is handig, want zo bepaal je precies hoe de meldingen binnenkomen en welke apps je al dan niet mogen storen. Wat de mogelijkheden van je iPhone-notificaties zijn, lees je in dit artikel.

iPhone-notificaties uitschakelen

Veel apps sturen zinvolle meldingen, maar sommige apps versturen notificaties waar je nooit iets meer doet. In dat geval kun je de iPhone-meldingen uitschakelen:

Open de Instellingen-app en tik op ‘Berichtgeving’; Tik op de app waar je de push-notificaties van wil uitzetten; Zet de schakelaar achter ‘Sta berichtgeving toe’ op grijs.

Vanaf dit moment stoort de app je nooit meer met meldingen. De notificaties worden ook niet getoond in het Berichtencentrum. Hoeft het niet zo drastisch? Kijk dan verder bij ‘Stil afleveren’.

iPhone-notificatie stil afleveren

Een andere manier om te zorgen dat iPhone-apps je minder storen, is door de meldingen stil af te leveren.

De melding verschijnt dan wel in het Berichtencentrum waar alle notificaties zich verzamelen, maar je ontvangt geen pushmelding. Zo stel je het in:

Open de Instellingen-app en tik op ‘Berichtgeving’; Tk op de app waarbij je de notificaties stil wil afleveren; Haal het vinkje onder ‘Toegangsscherm’ en ‘Stroken’ weg.

Geluid van melding in- of uitschakelen

Mag een app je met een luide ‘ping’ op de hoogte stellen van een melding? Of moet het blijven bij een visuele strook op het toegangsscherm?

Je bepaalt het in de Instellingen-app:

Open de Instellingen-app en tik op ‘Berichtgeving’; Tik op de app waarvan je geen (of juist wel) geluid wilt ontvangen; Zet de schakelaar achter ‘Geluiden’ aan of uit.

Inhoud van een melding tonen of verbergen

Mag een melding ook de inhoud bevatten, zodat je bijvoorbeeld meteen leest welk berichtje iemand heeft gestuurd?

Of wil je dat liever niet, omdat iedereen dan kan lezen welk bericht je binnenkrijgt? Zo bepaal je of een melding de inhoud toont:

Open de Instellingen-app en kies voor ‘Berichtgeving’; Tik op een app waar je de meldingsstijl wil aanpassen; Kies onderin voor ‘Toon voorvertoning’; Stel de optie in op ‘Altijd’, ‘Indien ontgrendeld’ of ‘Nooit’.

De optie ‘Indien ontgrendeld’ is er alleen voor iPhones met gezichtsherkenning (Face ID). Pas wanneer de software je gezicht herkent, laten meldingen de inhoud van de notificatie zien.

Je kunt dit overigens ook in een keer regelen voor alle apps. Hiervoor ga je naar ‘Instellingen > Berichtgeving’ en tik je boven op ‘Toon voorvertoning’.

Gegroepeerde meldingen in- of uitschakelen

Komen er meerdere meldingen binnen van één app? Dan worden ze standaard gegroepeerd.

Om ze allemaal te lezen, tik je erop om de meldingen uit te klappen. Ben je niet zo’n fan van de gegroepeerde meldingen? Zo schakel je de optie uit:

Open de Instellingen-app en tik op ‘Berichtgeving’; Selecteer de app waarbij je het groeperen van meldingen wil aanpassen; Tik onderin op ‘Meldingen groeperen’; Kies voor ‘Automatisch’, ‘Op app’ of ‘Uit’.

Bij ‘Automatisch’ bepaalt een algoritme hoe de notificaties worden gegroepeerd. Dat komt bijna altijd neer op hetzelfde als bij ‘Op app’.

Meldingen beheren vanuit een notificatie

In dit artikel leiden we je steeds naar de Instellingen-app, maar het is ook mogelijk om vanuit een melding acties uit te voeren. Zo doe je dat:

Veeg een push-notificatie naar links; Tik op ‘Beheer’; Kies voor ‘Lever stil af’ of ‘Schakel uit’.

Bij ‘Lever stil af’ verschijnen meldingen wel in het Berichtencentrum, maar niet op het toegangsscherm. Ook wordt er geen geluid afgespeeld, dus je wordt niet langer gestoord door de notificatie. ‘Schakel uit’ is desastreuzer; je ontvang dan nergens de notificaties meer.

