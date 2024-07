Nieuws-widget op je iPhone is weg – dit is het beste alternatief

De Apple Nieuws-widget is alweer een tijdje weg en lijkt ook niet meer terug te komen. Wij stellen daarom de beste alternatieve Nieuws-widget aan je voor!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuws-widget is weg, dit is het beste alternatief

De Nieuws-widget op je iPhone was een handige manier om het belangrijkste nieuws in een oogopslag te zien, maar de widget is jammer genoeg weg. Aanvankelijk hoopten we nog dat de widget zou worden vervangen door een vernieuwde versie, maar dat lijkt inmiddels niet meer het geval te zijn. Gelukkig kun je wel eenvoudig een alternatief gebruiken.

We geven je twee alternatieven, zodat je zelf kunt bepalen welke van de twee het beste bij jou past. We beginnen met een widget die het meeste lijkt op de Apple Nieuws-widget die nu weg is: Google Nieuws.

Google Nieuws Google 8 (527 reviews) Gratis via App Store via App Store

Google Nieuws-widget

Net als bij de Apple Nieuws-widget die nu weg is, bestaat de widget van Google Nieuws uit nieuwsartikelen van verschillende nieuwsbronnen. Je kunt in de app van Google Nieuws aangeven welke nieuwsbronnen je wilt volgen, zodat je in de widget alle belangrijke nieuwsberichten te zien krijgt en dus niets mist.

Voor de widget kun je kiezen uit een groot formaat met vijf headlines, een kleinere versie met twee headlines en een mini-versie met maar één headline.

NU.nl DPG Media Services 7 (10.973 reviews) Gratis via App Store via App Store

Widget van Nu.nl

De widget van Nu.nl lijkt op zich wel op die van Google Nieuws, alleen zijn alle nieuwsberichten die je te zien krijgt afkomstig van Nu.nl. Hiermee voorkom je dus dat je dezelfde berichten afkomstig van verschillende diensten te zien krijgt. In de widget zie je automatisch de nieuwsberichten die bij Nu.nl net binnen zijn.

Net als bij de Apple Nieuws-widget die nu weg is en de widget van Google Nieuws, heb je bij de widget van Nu.nl de keuze uit drie formaten: een mini-versie met één headline, een grotere versie met twee headlines en een nog grotere versie met vier headlines.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuws-widget weg: zo voeg je een alternatief toe

Om een van de bovenstaande widgets te gebruiken, moet je eerst de bijbehorende app installeren vanuit de App Store. Daarna moet je de app een keer starten en de widget instellen. Om de widget toe te voegen aan je homescreen van je iPhone of iPad, volg je de onderstaande stappen.