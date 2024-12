Er is een nieuwe vorm van fraude via WhatsApp opgedoken. Hierbij maken kwaadwillenden gebruik van het officiële account. Dit moet je weten!

Pas op: nieuwe WhatsApp fraude (oplichting via officieel account)

Er gaat weer een nieuwe manier van WhatsApp fraude rond. Maar dit keer is de oplichting via WhatsApp extra venijnig. Kwaadwillenden gebruiken namelijk het officiële WhatsApp-account om je gegevens te ontfutselen.

Ze doen dit door het officiële nummer van WhatsApp te spoofen. Dat betekent dat ze dus berichten kunnen sturen die van het officiële WhatsApp-account lijken te komen. De gestuurde berichten komen dus terecht in het chatkanaal waar WhatsApp je de beveiligingscodes stuurt.

In het bericht dat je daar dan krijgt staat dat je account wordt geblokkeerd. En dat je eerst jouw gegevens moet bevestigen. Daaronder vind je een linkje naar een WhatsApp-pagina waar je dat kunt doen.

Het lijkt allemaal heel betrouwbaar, maar als je goed kijkt, zie je aan de spelfouten in het bericht en de extra tekens in het webadres dat je te maken hebt met een neppe website. Zo is te bijvoorbeeld zien dat de url niet www.whatsapp.com is, maar een aantal extra letters bevat.

Bezoek je de website dan wordt er gevraagd om verschillende gegevens te verifiëren. Vul je deze gegevens in, dan hebben de boosdoeners voortaan toegang tot je hele WhatsApp-account.

Op dit moment richten de criminelen zich vooral op Duitse WhatsApp-gebruikers, maar het zal niet lang meer duren totdat deze nieuwe manier van fraude en oplichting via WhatsApp ook in andere landen gaat beginnen.

Het is extra vervelend dat de boosdoeners het officiële account lijken te gebruiken. Daarmee denk je misschien al snel dat je het bericht kunt vertrouwen, maar niets is minder waar. Daarom blijft het dus belangrijk om ook bij berichten van officiële kanalen altijd op je hoede te blijven.

Check je gekoppelde apparaten in WhatsApp

Gelukkig kun je controleren of je nummer gebruikt wordt door criminelen. Dat doe je door te checken welke apparaten er aan je WhatsApp-account hangen. Je kunt dan de verbinding verbreken. Dit doe je op de volgende manier.

Verbinding verbreken van gekoppelde apparaten op WhatsApp Open WhatsApp en tik op ‘Instellingen’; Tik in het overzicht op ‘Gekoppelde apparaten’; Onder het kopje ‘Gekoppelde apparaten’ vind je alle apparaten doe toegang hebben tot je WhatsApp-account. Tik op het apparaat; Kies voor ‘Log uit > Meld af’ om de verbinding te verbreken.

Heb je bij Gekoppelde apparaten helemaal niets staan, dan zijn er geen andere toestellen verbonden met je WhatsApp-account. Dat betekent overigens niet dat kwaadwillenden je gegevens, zoals je naam niet kunnen misbruiken. Maar je maakt het ze in ieder geval een stuk lastiger.