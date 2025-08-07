WhatsApp heeft nu 2 nieuwe functies tegen spam: zo gebruik je ze

Er zitten nu 2 handige nieuwe tools in WhatsApp die je moeten helpen om spam tegen te gaan, zowel in individuele chats als in groepschats.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp heeft 2 nieuwe functies tegen spam

Spam in WhatsApp is al lange tijd een groeiend probleem en Meta probeert geregeld nieuwe dingen uit om het tegen te gaan. Zo heeft het bedrijf nu weer twee nieuwe tools toegevoegd aan WhatsApp. We laten je zien hoe die werken.

Groepschats

Er verschijnt nu een nieuw overzicht met de naam Veiligheidstools wanneer iemand die niet in je lijst met contactpersonen staat je toevoegt aan een nieuwe WhatsApp-groep die je mogelijk niet herkent. Je ziet in een oogopslag alle belangrijke informatie over de groep en krijgt tegelijkertijd tips om veilig te blijven.

Vervolgens heb je de mogelijkheid om de groep te verlaten zonder dat je de chat daadwerkelijk hoeft te bekijken. Mocht je de groep alsnog herkennen, dan kun je er ook voor kiezen om de chat te bekijken. In alle gevallen worden de meldingen van de groep gedempt totdat je aangeeft dat je in de groep wilt blijven. Zo blijf je beter beschermd tegen spam via een groepschat van WhatsApp.

Individuele chats

Het komt ook voor dat oplichters eerst contact met je zoeken op een andere plek op internet en pas daarna vragen om berichten via WhatsApp te mogen sturen. Om je tegen spam via deze tactiek te beschermen, adviseert WhatsApp je met de nieuwe Veiligheidstools om even te wachten voordat je reageert. Je krijgt een waarschuwing te zien als je een chat begint met iemand die niet in je lijst met contactpersonen staat. Daar zie je ook gelijk allerlei tips waar je op moet letten. Op die manier kun je beter een weloverwogen beslissing maken.

Pauzeer, Vraag, Controleer

WhatsApp adviseert gebruikers daarnaast om eerst de stappen Pause, Question, Verify (Pauzeer, Vraag, Controleer) te doorlopen voordat je ergens op reageert wat mogelijk spam is. Dat houdt het volgende in:

Pauzeer: neem even de tijd en bedenk of dit een nummer is dat je herkent, of dat het verzoek dat je hebt ontvangen legitiem lijkt te zijn.

neem even de tijd en bedenk of dit een nummer is dat je herkent, of dat het verzoek dat je hebt ontvangen legitiem lijkt te zijn. Vraag: is het een logisch verzoek? Lijkt het te mooi om waar te zijn? Vraagt iemand je om geld, cadeaubonnen of pincodes te sturen? Biedt iemand een onrealistisch hoog salaris voor een paar uur werk? Zet degene je onder druk om snel actie te ondernemen? Dit zijn allemaal tekenen van oplichting.

is het een logisch verzoek? Lijkt het te mooi om waar te zijn? Vraagt iemand je om geld, cadeaubonnen of pincodes te sturen? Biedt iemand een onrealistisch hoog salaris voor een paar uur werk? Zet degene je onder druk om snel actie te ondernemen? Dit zijn allemaal tekenen van oplichting. Controleer: als iemand beweert een vriend of familielid te zijn, controleer dan of dat zo is door rechtstreeks contact op te nemen met diegene via een ander communicatiemiddel. Dus als een bericht hebt ontvangen via WhatsApp, bel diegene dan eens op.

WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. 9.2 (847.578 reviews) Gratis via App Store via App Store

Zie je de nieuwe Veiligheidstools niet verschijnen wanneer je een verzoek van een onbekend persoon ontvangt? Dan moet je de app waarschijnlijk eerst nog even updaten. Ga daarvoor naar de App Store, zoek naar WhatsApp en tik op ‘Werk bij’.

