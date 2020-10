Apple heeft weer een aantal Nederlandse steden aan de Flyover-functie van de Kaarten-app toegevoegd. Met deze update kunnen gebruikers digitaal struinen door bijvoorbeeld Amsterdam. Lees hier hoe jij jouw woonplaats in 3D kunt ontdekken.

Flyover in Apple Maps: Zo werkt het

Met de Kaarten-app van Apple kun je al enige tijd steden in 3D bekijken met de Flyover-functie. Zo bekijk je vanuit huis verschillende gebieden tot in de hoogste details. Hoge gebouwen, bijzondere monumenten en opvallende locaties worden driedimensionaal weergegeven. Als gebruiker van Apple Maps vlieg je hier vervolgens doorheen.

Om een locatie in de Kaarten-app met Flyover te ontdekken, volg je de onderstaande stappen:

Open de Kaarten-app op je iPhone of iPad; Typ in het zoekveld de naam van de stad die je met Flyover wil bekijken; Zodra je de stad hebt geopend, druk je rechtsonder op het i-icoontje; Selecteer vervolgens ‘Flyover-tour’ om te starten.

Amsterdam en omgeving in 3D in Apple Maps

Lange tijd waren slechts drie steden beschikbaar voor de Flyover-functie in Nederland: regio-Rotterdam, Eindhoven en Utrecht. Inmiddels is Amsterdam en zijn omgeving toegevoegd aan dit lijstje. Zo zweef je nu met gemak door Amsterdam, Haarlem, Zandvoort of Zaandam.

Naast regio-Amsterdam zijn ook een aantal kleinere gemeenten aan de functie toegevoegd. Met plaatsen zoals Lisse, Abcoude, Amersfoort, Soest, Baarn en Leusden wordt ook midden-Nederland beter vertegenwoordigd binnen de Maps-functie.

De Flyover-beelden zijn gemaakt in het voorjaar van 2020. In vogelvlucht is te zien hoe leeg het was tijdens de eerste maanden van de intelligente lockdown. Dit levert een unieke blik op Nederland. Een leeg Damplein in Amsterdam is bijvoorbeeld maar zelden te zien.

Beschikbare Nederlandse en Belgische steden in Apple Maps

Op dit moment zijn de volgende Nederlandse en Belgische steden beschikbaar voor een bezoek met Apple Maps:

Aalsmeer

Abcoude

Amersfoort

Amsterdam

Antwerpen

Baarn

Bloemendaal

Brugge

Brussel

Eindhoven

Gent

Haarlem

Heemstede

Hoofddorp

Leusden

Lisse

Rotterdam

Soest

Utrecht

Zaandam

Zandvoort

Hoewel de bovenstaande lijst plaatsnamen groeit, blijft de stand na acht jaar Flyover wat mager. Daarom vragen wij ons af: zijn er nog steden die Apple bij de volgende Flyover-update echt niet mag missen? Laat het weten in de reacties hieronder!

