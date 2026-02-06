iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Deze 3 nieuwe Spotify-functies zijn nu beschikbaar (en hier vind je ze)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
6 februari 2026, 10:37
3 min leestijd
Deze 3 nieuwe Spotify-functies zijn nu beschikbaar (en hier vind je ze)

Spotify heeft drie nieuwe functies toegevoegd, die nu beschikbaar zijn in de applicatie. Hier vind je alle nieuwe features!

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe Spotify-functies

Er is weer een update voor Spotify beschikbaar! De muziekdienst heeft een reeks nieuwe features toegevoegd aan de applicatie. Met de nieuwe Spotify-functies wordt het eenvoudiger om mee te zingen met je favoriete nummers. De songteksten van alle nummers in Spotify zijn uitgebreid met drie handige verbeteringen. Ben je benieuwd wat er is veranderd? Wij zetten alle nieuwe functies voor je onder elkaar!

1. Nederlandse vertaling

Luister je regelmatig naar nummers in een andere taal? In dat geval is het soms lastig om de inhoud van het nummer te begrijpen. Daar brengt een nieuwe Spotify-functie verandering in, want je ziet voortaan de Nederlandse vertaling onder de tekst van een nummer. Zo zie je precies wat de songtekst in het Nederlands betekent en wat de boodschap achter een lied is. Hier vind je de Nederlandse vertalingen:

  1. Open de Spotify-app;

  2. Zoek naar een nummer in een andere taal;

  3. Ga naar de mediabalk onderin het scherm;

  4. Tik op de drie puntjes rechtsboven in beeld;

  5. Selecteer ‘Songtekst • Uit’;

    Staat de songtekst al aan? Dan kun je deze stap overslaan.

  6. Veeg naar beneden over het scherm;

  7. Tik tot slot op de Vertaal-knop boven de songtekst.

spotify vertalingen

Heb je op deze nieuwe knop in Spotify gedrukt? In dat geval worden songteksten bij alle nummers ingeschakeld. Onder de originele tekst verschijnt in de nieuwe versie van Spotify de Nederlandse vertaling van het nummer. De nieuwe Spotify-functie wordt geleidelijk uitgerold en werkt nu nog niet met alle nummers. Het kan dus voorkomen dat de Nederlandse vertaling nog niet bij je favoriete lied verschijnt, die wordt op een later moment toegevoegd. Deze vertalingen zijn voor alle gebruikers beschikbaar, ongeacht je gekozen abonnement.

2. Offline songteksten

Bij het Spotify Premium-abonnement is het al jaren mogelijk om nummers, albums en afspeellijsten te downloaden. Deze kun je vervolgens offline luisteren als je geen actieve internetverbinding hebt. Dat is vooral handig als je bijvoorbeeld op reis bent, gedownloade nummers kun je in het vliegtuig blijven luisteren. Premium-gebruikers hebben er nu een nieuwe Spotify-functie bij, want de songteksten van nummers worden voortaan automatisch gedownload.

songtekst spotify

Heb je nummers, afspeellijsten of album gedownload in Spotify? In dat geval kun je de songteksten van deze liedjes ook zonder internetverbinding activeren. Ze worden standaard opgeslagen als je een nummer downloadt, daarvoor hoef je de instellingen van Spotify niet aan te passen. Je vindt de songteksten op dezelfde plek als de vertalingen van nummers, druk daarvoor op de drie puntjes rechtsboven een lied en schakel daar ‘Songtekst’ in.

3. Previews in Spotify

Je kunt songteksten in Spotify niet alleen offline en in het Nederlandse bekijken, maar ook op meerdere plekken in de applicatie. Heb je songteksten ingeschakeld? Dan verschijnt de nieuwe Spotify-functie standaard op het scherm met de cover van een nummer. In eerdere versies van de applicatie moest je naar beneden scrollen om de teksten van een nummer te zien, dat is nu niet meer nodig.

Onder de cover van het nummer verschijnt één regel met de songtekst die op dat moment wordt afgespeeld. Zo zie je in één oogopslag wat de tekst van het nummer is. Vertalingen zijn (nog) niet beschikbaar in deze weergave, daarvoor moet je de schermvullende songteksten selecteren. Deze nieuwe Spotify-functie is voor zowel gratis als betalende gebruikers direct beschikbaar.

spotify lyrics

Meer over Spotify

Spotify heeft er dus drie handige functies bij, die het eenvoudiger maken om mee te zingen met je favoriete of juist nieuwe nummers. Met de uitgebreidere songteksten is het bovendien gemakkelijker om de inhoud van alle muziek te begrijpen, zodat de boodschap van de artiest beter overkomt bij luisteraars. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over Spotify? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe functies!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Basisinstellingen Spotify Apple

Bekijk ook

Let op: zo voorkom je zo goed mogelijk dat je iPhone gestolen wordt

Let op: zo voorkom je zo goed mogelijk dat je iPhone gestolen wordt

Gisteren 16:27

Deze iPhone-functie kan je leven redden (mits je hem zelf inschakelt)

Deze iPhone-functie kan je leven redden (mits je hem zelf inschakelt)

4 februari 2026

Op deze WhatsApp-functie hebben we héél lang gewacht – maar hij valt tegen

Op deze WhatsApp-functie hebben we héél lang gewacht – maar hij valt tegen

3 februari 2026

Netflix en Apple TV in februari 2026: Night Agent, Monarch, Muppets

Netflix en Apple TV in februari 2026: Night Agent, Monarch, Muppets

3 februari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren