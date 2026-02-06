Deze 3 nieuwe Spotify-functies zijn nu beschikbaar (en hier vind je ze)

Spotify heeft drie nieuwe functies toegevoegd, die nu beschikbaar zijn in de applicatie. Hier vind je alle nieuwe features!

Nieuwe Spotify-functies

Er is weer een update voor Spotify beschikbaar! De muziekdienst heeft een reeks nieuwe features toegevoegd aan de applicatie. Met de nieuwe Spotify-functies wordt het eenvoudiger om mee te zingen met je favoriete nummers. De songteksten van alle nummers in Spotify zijn uitgebreid met drie handige verbeteringen. Ben je benieuwd wat er is veranderd? Wij zetten alle nieuwe functies voor je onder elkaar!

1. Nederlandse vertaling

Luister je regelmatig naar nummers in een andere taal? In dat geval is het soms lastig om de inhoud van het nummer te begrijpen. Daar brengt een nieuwe Spotify-functie verandering in, want je ziet voortaan de Nederlandse vertaling onder de tekst van een nummer. Zo zie je precies wat de songtekst in het Nederlands betekent en wat de boodschap achter een lied is. Hier vind je de Nederlandse vertalingen:

Open de Spotify-app; Zoek naar een nummer in een andere taal; Ga naar de mediabalk onderin het scherm; Tik op de drie puntjes rechtsboven in beeld; Selecteer ‘Songtekst • Uit’; Staat de songtekst al aan? Dan kun je deze stap overslaan. Veeg naar beneden over het scherm; Tik tot slot op de Vertaal-knop boven de songtekst.

Heb je op deze nieuwe knop in Spotify gedrukt? In dat geval worden songteksten bij alle nummers ingeschakeld. Onder de originele tekst verschijnt in de nieuwe versie van Spotify de Nederlandse vertaling van het nummer. De nieuwe Spotify-functie wordt geleidelijk uitgerold en werkt nu nog niet met alle nummers. Het kan dus voorkomen dat de Nederlandse vertaling nog niet bij je favoriete lied verschijnt, die wordt op een later moment toegevoegd. Deze vertalingen zijn voor alle gebruikers beschikbaar, ongeacht je gekozen abonnement.

2. Offline songteksten

Bij het Spotify Premium-abonnement is het al jaren mogelijk om nummers, albums en afspeellijsten te downloaden. Deze kun je vervolgens offline luisteren als je geen actieve internetverbinding hebt. Dat is vooral handig als je bijvoorbeeld op reis bent, gedownloade nummers kun je in het vliegtuig blijven luisteren. Premium-gebruikers hebben er nu een nieuwe Spotify-functie bij, want de songteksten van nummers worden voortaan automatisch gedownload.

Heb je nummers, afspeellijsten of album gedownload in Spotify? In dat geval kun je de songteksten van deze liedjes ook zonder internetverbinding activeren. Ze worden standaard opgeslagen als je een nummer downloadt, daarvoor hoef je de instellingen van Spotify niet aan te passen. Je vindt de songteksten op dezelfde plek als de vertalingen van nummers, druk daarvoor op de drie puntjes rechtsboven een lied en schakel daar ‘Songtekst’ in.

3. Previews in Spotify

Je kunt songteksten in Spotify niet alleen offline en in het Nederlandse bekijken, maar ook op meerdere plekken in de applicatie. Heb je songteksten ingeschakeld? Dan verschijnt de nieuwe Spotify-functie standaard op het scherm met de cover van een nummer. In eerdere versies van de applicatie moest je naar beneden scrollen om de teksten van een nummer te zien, dat is nu niet meer nodig.

Onder de cover van het nummer verschijnt één regel met de songtekst die op dat moment wordt afgespeeld. Zo zie je in één oogopslag wat de tekst van het nummer is. Vertalingen zijn (nog) niet beschikbaar in deze weergave, daarvoor moet je de schermvullende songteksten selecteren. Deze nieuwe Spotify-functie is voor zowel gratis als betalende gebruikers direct beschikbaar.

Meer over Spotify

Spotify heeft er dus drie handige functies bij, die het eenvoudiger maken om mee te zingen met je favoriete of juist nieuwe nummers. Met de uitgebreidere songteksten is het bovendien gemakkelijker om de inhoud van alle muziek te begrijpen, zodat de boodschap van de artiest beter overkomt bij luisteraars.