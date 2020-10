Ga je de iPhone 12 (Pro) in huis halen? Je bent niet de enige. Omdat de nieuwe iPhones razend populair zijn kunnen de levertijden flink oplopen. In dit artikel houden we daarom bij hoe lang webshops er gemiddeld over doen om jouw nieuwe toestel te leveren.

Nieuwe iPhone levertijden

In dit overzicht zetten we de actuele levertijden voor je op een rijtje, zodat je precies weet waar je de nieuwe iPhone het beste kunt kopen. Zie hieronder de lijst met gemiddelde levertijden uit onze steekproef.

iPhone 12: gem. levertijd met abonnement : onbekend

: onbekend iPhone 12: gem. levertijd los toestel : onbekend

: onbekend iPhone 12 Pro: gem. levertijd met abonnement : onbekend

: onbekend iPhone 12 Pro: gem. levertijd los toestel : onbekend

: onbekend iPhone 12 Pro Max: gem. levertijd met abonnement : onbekend

: onbekend iPhone 12 Pro Max: gem. levertijd los toestel : onbekend

: onbekend iPhone 12 mini: gem. levertijd met abonnement : onbekend

: onbekend iPhone 12 mini: gem. levertijd los toestel: onbekend

Hieronder hebben we voor jou een handig overzicht gemaakt waarin je de levertijd per toestel kunt bekijken. Houd hierbij wel rekening met een aantal punten.

Dit is een momentopname. Gedurende de dag kunnen levertijden worden aangepast (wordt dagelijks bijgewerkt);

Soms hanteren webwinkels optimistische levertijden. (Neem contact op met de aanbieder voor absolute zekerheid);

De toestellen worden uitgeleverd op volgorde van bestelling, “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”;

Levertijden kunnen behoorlijk schommelen, onder meer vanwege de coronasituatie.

Ieder jaar zijn er bepaalde uitvoeringen die populairder zijn dan anderen, waardoor levertijden oplopen. Dat is dit jaar niet anders. Omdat webwinkels en providers niet precies weten welke voorraad ze krijgen van Apple, is het vooral in de pre-order-periode moeilijk om actuele levertijden goed te communiceren.

Na de pre-order-periode zie je de levertijd ook vaak oplopen, omdat dan meer bekend is over de voorraad en de populariteit van modellen die worden verkocht. Hieronder per model de actuele levertijden specifiek per uitvoering per provider en shop.

iPhone 12 levertijden

Met een adviesprijs van 909 euro is de iPhone 12 een stuk betaalbaarder dan de iPhone 12 Pro (1159 euro) en iPhone 12 Pro Max (1259 euro). Bovendien verschijnt het instapmodel in allerlei toffe kleurtjes: donkerblauw, mintgroen, rood, wit en zwart. Je kunt kiezen uit drie opslagcapaciteiten: 64GB, 128GB en 256GB. Dit zijn de adviesprijzen en levertijden per uitvoering per provider.

iPhone 12 64GB: 909 euro

euro iPhone 12 128GB: 959 euro

euro iPhone 12 256GB: 1079 euro

Levertijden iPhone 12 per provider

Pre-order bij KPN

Pre-order bij T-Mobile

Pre-order bij Tele2

Pre-order bij Vodafone

Voor een compleet overzicht van alle abonnementen en prijzen kun je terecht bij onze iPhone 12 abonnement vergelijker of bekijk het aanbod per provider via:

Levertijden belangrijkste webshops

De losse verkoop is op 16 oktober 2020 gestart en we zien de levertijden bij verschillende webwinkels al oplopen. De levertijden die shops communiceren kunnen van uur tot uur verschillen. Wij halen elke uur de actuele prijzen en levertijden bij vele webshops op en verwerken deze in onze prijsvergelijker. Of check hieronder de levertijden per shop. Deze data wordt dagelijks ge-update.

iPhone 12 met abonnement bestellen

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Mobiel.nl

Check de iPhone 12 los toestel prijsvergelijker voor alle actuele prijzen en levertijden of gebruik onderstaande links om direct naar het aanbod van de grootste online shops te gaan.

iPhone 12 los bestellen

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Amac

Pre-order bij YourMacStore

Pre-order bij BCC

iPhone 12 Pro levertijden

Hoewel de iPhone 12 Pro zeker niet goedkoop is, wordt hij toch veel verkocht en zullen de levertijden de komende tijd mogelijk oplopen. Hieronder de adviesprijzen en levertijden per uitvoering.

iPhone 12 Pro 64GB: 1159 euro

iPhone 12 Pro 256GB: 1279 euro

iPhone 12 Pro 512GB: 1509 euro

Levertijden iPhone 12 Pro per provider

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij KPN

Pre-order bij T-Mobile

Pre-order bij Tele2

Pre-order bij Vodafone

Voor een compleet overzicht van alle abonnementen en prijzen kun je terecht bij onze iPhone 12 Pro abonnement vergelijker of bekijk het aanbod per provider via:

Levertijden belangrijkste webshops

De verkoop van de iPhone 12 Pro is gestart. De levertijden bij diverse online shops verschillen al behoorlijk. Wij halen elke uur de actuele prijzen en levertijden bij vele webshops op en verwerken deze in onze prijsvergelijker. Of check hieronder de levertijden per shop. Deze data wordt dagelijks ge-update.

Check de iPhone 12 Pro los toestel prijs vergelijker voor alle actuele prijzen en levertijden of gebruik onderstaande links om direct naar het aanbod van de grootste online shops te gaan.

iPhone 12 Pro los bestellen

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Amac

Pre-order bij YourMacStore

Pre-order bij BCC

iPhone 12 Pro Max levertijden

De iPhone 12 Pro Max is met zijn 6,7 inch-scherm de grootste iPhone ooit. Hier zit dan ook een prijskaartje aan van 1259 euro voor de instapversie met 64GB opslag. Ondanks de prijs is het model erg populair. De pre-order van de iPhone 12 Pro Max begint op 6 november 2020, waarna de definitieve release een week later plaatsvindt. Hieronder de adviesprijzen en levertijden per uitvoering.

iPhone 12 Pro Max 64GB: 1259 euro

iPhone 12 Pro Max 256GB: 1379 euro

iPhone 12 Pro Max 512GB: 1609 euro

Levertijden iPhone 12 Pro Max per provider

Levertijden belangrijkste webshops

De iPhone 12 Pro Max is al te bestellen bij diverse webshops. Vanaf 13 november zullen de eerste modellen geleverd worden. Wij halen elke uur de actuele prijzen en levertijden bij vele webshops op en verwerken deze in onze prijsvergelijker. Wil je de iPhone 12 Pro Max dus snel in huis halen, gebruik dan onze iPhone 12 Pro Max los toestel prijsvergelijker voor alle actuele prijzen en levertijden.

iPhone 12 Pro Max los bestellen

iPhone 12 mini levertijden

Met een adviesprijs van 809 euro is de iPhone 12 mini de goedkoopste iPhone 12. Daarnaast is het toestel dankzij zijn 5,4 inch-scherm veruit de kleinste van het kwartet. Afgezien van het schermformaat is hij in alles identiek aan de iPhone 12.

Hij is dus ook in dezelfde frisse kleuren verkrijgbaar: donkerblauw, mintgroen, rood, wit en zwart. Je kunt kiezen uit drie opslagcapaciteiten: 64GB, 128GB en 256GB. Dit zijn de adviesprijzen en levertijden per uitvoering per provider.

iPhone 12 mini 64GB: 809 euro

euro iPhone 12 mini 128GB: 859 euro

euro iPhone 12 mini 256GB: 979 euro

Levertijden iPhone 12 mini per provider

De iPhone 12 mini pre-order begint op 6 november 2020. Vervolgens vindt de definitieve release een week later plaats, dus op 13 november.

Voor een compleet overzicht van alle abonnementen en prijzen kun je terecht op onze iPhone 12 mini abonnement vergelijker.

Levertijden belangrijkste webshops

De iPhone 12 mini is bij diverse webshops te bestellen. Waarschijnlijk lopen de levertijden de komende periode snel op. Wij halen elk uur de actuele prijzen en levertijden bij meerdere webshops op, en verwerken deze informatie in de prijsvergelijker. Wil je de iPhone 12 mini dus snel in huis halen, gebruik dan onze iPhone 12 mini prijsvergelijker voor alle actuele prijzen en levertijden.

Nieuwe iPhone levertijden omzeilen: tip voor volgend jaar

Er zijn altijd mensen die liever wachten tot de dag dat hij in de winkel ligt, maar de kans is groot dat je dan misgrijpt. Wil je de nieuwe iPhone echt als eerste in huis halen dan moet je gebruik maken van de pre-order mogelijkheid die webshops en providers bieden. Daarvoor is het handig om alvast onderstaande zaken te weten en te regelen.

Zo bereid je jezelf voor op het pre-orderen van een nieuwe iPhone

Zorg dat je vrijdagmiddag om 14:00 uur klaar zit achter je laptop of computer; Beslis voor vrijdag alvast welke iPhone je wil; Kies ook alvast de hoeveelheid opslagruimte en de kleur, zodat je op dat moment niet hoeft te twijfelen; Zorg dat er genoeg geld op je lopende rekening staat (en verhoog eventueel je daglimiet voor internetbankieren); Wil je de nieuwe iPhone bij de Apple Store bestellen, installeer de Apple Store-app en koppel alvast je Apple ID- en betaalgegevens.

En houd natuurlijk iPhoned in de gaten voor alle ontwikkelingen rond om de nieuwe iPhones.