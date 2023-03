Opgelet! Vermijd deze 10 fouten bij het kopen van een nieuwe iPhone

Sta je op het punt om een nieuwe iPhone te kopen? Let dan op dat je niet een van deze tien fouten maakt. iPhoned zet de veelgemaakte fouten voor je onder elkaar.

Kopen van een nieuwe iPhone

In het kopen van een nieuwe iPhone gaat vaak wat tijd zitten, want je wilt zeker weten dat je de iPhone koopt die het beste bij je past. Toch worden vaak dezelfde fouten gemaakt bij het kopen van een nieuwe telefoon. Wil jij deze fouten voorkomen? iPhoned zet de meest gemaakte fouten bij het kopen van een nieuwe iPhone voor je onder elkaar.

1. De Pro is niet altijd de beste keuze

Een veelgemaakte fout bij het kopen van een nieuwe iPhone is het idee dat de Pro altijd de beste keuze is. De Pro heeft altijd meer én uitgebreidere functies, maar dat betekent niet dat bijvoorbeeld de iPhone 14 Pro voor jou de beste keuze is. Als je alle extra functies van de Pro nauwelijks gebruikt, is het beter om voor de ‘reguliere’ uitvoering van de telefoon te gaan.

Hiermee bespaar je vaak behoorlijk wat geld. De iPhone 14 Pro is met € 1.150,95 veel duurder dan de iPhone 14, die je voor € 894,- krijgt. De iPhone 14 is ook een goede telefoon, dus als je de extra functies van de Pro niet gebruikt is de reguliere uitvoering een prima keuze.

2. Verdiep je in het scherm van de iPhone

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van een nieuwe iPhone is het scherm. Toch wordt het scherm vaak over het hoofd gezien bij het kopen van een nieuwe iPhone. Gebruik je je telefoon vaak in de felle buitenlucht? Dan is de piekhelderheid belangrijk. De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max hebben de helderste display van een iPhone ooit, met een piekhelderheid van maar liefst 2000 nits.

Daarnaast is het belangrijk om van tevoren na te denken over de zaken waar je je iPhone voor gaat gebruiken. Als je alleen berichten en mails stuurt is het minder belangrijk hoe goed animaties draaien op je telefoon. Gebruik je zwaardere apps? Dan is de snelheid van het verversen wél relevant. Denk dus goed na wat voor jou belangrijk is bij het scherm van een iPhone.

3. Koop je iPhone bij een professionele Apple-winkel

Het ligt misschien voor de hand: koop je iPhone bij een professionele Apple-verkoper. Nog te vaak worden mensen opgelicht via sites die er professioneel uitzien, maar dat niet zijn. Door je iPhone te kopen bij een betrouwbare verkoper (zoals die in onze prijsvergelijker) heb je garantie én weet je zeker dat je een goede iPhone koopt. Wil je een tweedehands iPhone kopen? Check dan onze tips voor het kopen van een gebruikte iPhone.

4. De Pro heeft geen betere verbinding of bereik

Vind je het belangrijk dat je iPhone altijd goed bereik en toegang tot snel internet heeft? En dat de bluetooth soepel werkt? Dan maakt het niet uit welke iPhone je koopt, want de reguliere iPhone 14 en de iPhone 14 Pro verschillen bijvoorbeeld niet op het gebied van bereik of verbinding. Beide telefoons hebben zelfs de SOS-functie, waarmee je via een satelliet een SOS-oproep kan doen.

Voor een beter bereik of een betere wifiverbinding hoef je dus niet te gaan voor een duurdere iPhone. Ben je veel in gebieden waar je helemaal geen bereik hebt? Dan kan de SOS-functie van de iPhone 14-serie handig zijn. Deze functie is nog niet bruikbaar in Nederland, maar het is de verwachting dat de satellietfunctie wel snel naar ons land komt.

5. Koop direct een hoesje voor je nieuwe iPhone

Nieuwe iPhones zien er vaak ontzettend mooi uit en het liefst wil je dat zo houden. Het is daarom de veiligste keuze om je iPhone te beschermen met een hoesje. Gelukkig heb je tegenwoordig de keuze uit ontzettend veel verschillende hoesjes, afhankelijk van hoe goed je jouw iPhone wilt beschermen. Ben je erg onhandig? Dan is het aan te raden om geen kunststof hoesje te kopen.

6. Verzeker je nieuwe iPhone goed

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook met een hoesje. Het is daarom aan te raden om je telefoon goed te verzekeren. Een makkelijke manier om dit te doen is door AppleCare+ af te sluiten, je iPhone is dan twee jaar lang verzekerd bij Apple tegen schadegevallen. De service is direct af te sluiten bij het kopen van een nieuwe iPhone, waardoor je latere fouten als het laten vallen van je telefoon snel kan rechtzetten.

Het voordeel van AppleCare+ zit hem in de snelle vervangingsservice, maar ook in het feit dat val- en waterschade gedekt worden. Naast dekking voor twee schadevoorvallen (als gevolg van vallen, stoten of vocht) heb je met AppleCare+ garantie op de accu, usb-kabel en oplader. Bovendien kan je aanspraak maken op softwareproblemen met bijvoorbeeld iOS, iCloud en Apple-apps.

7. De camera van de reguliere iPhone 14 is ook goed

Gebruik je jouw iPhone veel voor het maken van foto’s? Dan is de iPhone 14 Pro een goede keuze, want de telefoon heeft meer camerafuncties dan de iPhone 14. Het verschil is echter niet enorm, zeker als het maken van foto’s niet belangrijk voor je is. De camera van de reguliere iPhone 14 is óók al erg goed, ook met die telefoon maak je hele mooie foto’s. Bedenk dus goed hoe belangrijk het maken van foto’s voor je is.

8. Overschat de A16 Bionic-chip niet

De processors van de nieuwe iPhones worden ieder jaar sneller, zo is ook de A16 Bionic-chip weer sneller dan de A15. De A15 Bionic-chip was echter ook al enorm snel, waardoor je het verschil tussen de twee chips bijna niet merkt. Zowel de A15 als de A16 Bionic-chip heeft zes kernen en beide processors verwerken zware taken erg goed. Overschat de A16 Bionic-chip dus niet, zeker in vergelijk met de A15.

9. Koop ook een oplader bij je nieuwe iPhone

Een aantal jaar geleden besloot Apple geen oplader meer te leveren bij nieuwe iPhones, om zo de verkoop van de telefoons minder belastend voor het milieu te maken. Het is daarom niet onbelangrijk om bij het kopen van een nieuwe iPhone ook een oplaadkabel te kopen, zeker als je geen bruikbare kabel meer in huis hebt. Bij het kopen van een nieuwe iPhone is dit een van de veelgemaakte fouten.

Het kopen van een nieuwe oplaadkabel wordt bij de iPhone 15 nóg belangrijker, want Apple stapt bij de nieuwe iPhones van dit jaar over op een usb-c-aansluiting. Je Lightning-adapter werkt dus niet meer bij de nieuwe iPhones, waardoor het belangrijk is dat je een usb-c-kabel in huis hebt om je nieuwe telefoon op te laden. Apple voldoet met de usb-c-aansluiting aan de nieuwe Europese richtlijnen.

10. Bedenk wanneer je het vaakst foto’s maakt

Waar bij punt zeven al genoemd werd dat de camera van de reguliere iPhone erg goed is, werd ook al genoemd dat het belangrijk is dat je weet hoe belangrijk de camera voor je is. De camera van de iPhone 14 Pro (Max) kan bijvoorbeeld beter inzoomen en de camera van de iPhone 15 Pro Max kan dat waarschijnlijk nóg beter. Zoom je dus veel in met je camera? Dan is een Pro-model een betere keuze. Of je wacht zelfs op de opvolger, want dat duurt ook nog maar een half jaar.

Daarnaast maken de camera’s van de Pro-modellen betere foto’s bij minder licht. Bij de iPhone 12 Pro (Max), de iPhone 13 Pro (Max) en de iPhone 14 Pro (Max) zit een LiDAR-scanner in het zwarte stipje op het camera-eiland. Hiermee kan je bijvoorbeeld ook ‘s nachts portretfoto’s maken. Het is dus goed om van tevoren te bedenken in welke situaties je vaak foto’s neemt.

Nieuwe iPhone 14 kopen? Check de beste prijzen

Het hangt dus van veel verschillende factoren af of welke iPhone voor jou de beste keuze is om te kopen. Het belangrijkste is dat je bedenkt waarvoor je de nieuwe telefoon koopt, want vaak is de reguliere iPhone al een uitstekende keuze. Wil je meer uit je foto’s halen of wil je echt de nieuwste en snelste processor in je telefoon? Dan is de Pro de beste match.

