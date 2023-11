Een nieuwe iPhone kiezen die bij je past: zo betaal je niet teveel

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen? Bij het kiezen van een iPhone kun je al snel veel geld besparen. Zo betaal je niet teveel!

Nieuwe iPhone kiezen

De iPhone 15 is een tijd terug verschenen en voor veel mensen is dit hét moment om een nieuwe telefoon te kopen. Tijdens Black Friday zijn er flinke kortingen, ook op nieuwe iPhones. Toch geef je al snel teveel uit aan een nieuw toestel, terwijl je veel geld kunt besparen als je de iPhone kiest die echt bij je past. Met deze tips weet je zeker dat je een nieuwe iPhone kiest die geschikt is voor jou!

1. De Pro is niet altijd de beste keuze

Een veelgemaakte fout bij het kiezen van een nieuwe iPhone is het idee dat de Pro altijd de beste keuze is. De Pro heeft altijd meer én uitgebreidere functies, maar dat betekent niet dat bijvoorbeeld de iPhone 15 Pro voor jou de beste keuze is. Als je alle extra functies van de Pro nauwelijks gebruikt, is het beter om voor de ‘reguliere’ uitvoering van de telefoon te gaan. Hiermee bespaar je vaak behoorlijk wat geld.

De iPhone 15 Pro is met € 1.203,- veel duurder dan de iPhone 15, die je voor € 889,- krijgt. De iPhone 15 is ook een hele goede telefoon, die veel functies van de iPhone 14 Pro heeft overgenomen. Bekijk daarom goed of je de Pro-functies echt nodig hebt. Zoom je zelden enorm ver in met de camera van je telefoon en vind je de mute-knop goed zoals die is? Dan heb je dit jaar geen Pro-model nodig.

2. Veel opslagruimte is (te) duur

Nieuwe iPhones werden de afgelopen jaren steeds duurder, waardoor je dus ook nog meer geld neerlegt voor de iPhone met de meeste opslagruimte. Je hebt bij Apple op dit moment de keuze uit 128 GB, 256 GB en 512 GB. Bij de Pro-modellen gaat het geheugen zelfs tot 1 TB, maar daar moet je wel een behoorlijk bedrag voor betalen. Je betaalt voor de iPhone 15 Pro met 128 GB 1229 euro, bij 1 TB is dat 1859 euro.

Een enorm verschil dus, terwijl 128 GB vaak al meer dan genoeg is als je de iPhone dagelijks gebruikt. Bovendien heb je de mogelijkheid om de opslagruimte flink uit te breiden met een iCloud-abonnement, ook na het kiezen van de nieuwe iPhone. Voor maar 0,99 euro per maand heb je al 50 GB extra. Leg je 2,99 euro neer, dan krijg je maar liefst 200 GB aan opslagruimte.

Met een iCloud-abonnement heb je dus voor weinig geld al snel veel meer geheugen op je iPhone. Het is daarom juist voordeliger om de opslagruimte achteraf uit te breiden met iCloud. Met het kiezen van de nieuwe iPhone met 128 GB bespaar je al snel honderden euro’s. Ook na een aantal jaar ben je nog steeds voordeliger uit met het lage maandelijkse bedrag van een iCloud-abonnement.

3. Op welke momenten gebruik je de camera?

Tot slot: bedenk welke functies van de camera belangrijk voor jou zijn. De camera van de iPhone 15 Pro Max kan bijvoorbeeld beter inzoomen, maar dat is alleen handig als je vaak foto’s maakt van een afstand. Zoom je veel in met je camera? Dan kun je beter een iPhone 15 Pro kiezen. Als je de functie zelden gebruikt is het een leuke gimmick, maar kun je beter geld besparen en voor de reguliere iPhone 15 gaan.

Daarnaast maken de camera’s van de Pro-modellen betere foto’s bij minder licht. Bij de Pro-modellen van de afgelopen jaren vind je een LiDAR-scanner in het zwarte stipje op het camera-eiland. Hiermee kan je ook ‘s nachts portretfoto’s maken, maar de vraag is hoe vaak je die functie gebruikt. De camera van de iPhone 15 heeft al een sterk verbeterde nachtmodus, die voor de meeste iPhone-gebruikers goed genoeg is.

Het is dus goed om van tevoren te bedenken in welke situaties je vaak foto’s neemt. De iPhone 15 (Plus) heeft dit jaar bovendien een 48-megapixelcamera, waarmee beelden een stuk scherper zijn. De iPhone 15 Pro onderscheidt zich vooral van de standaard iPhone 15 door exclusievere camerafuncties, waarvoor je een stuk meer betaalt. Bedenk van tevoren daarom goed of je die functies écht nodig hebt.

Nieuwe iPhone kopen: betaal niet teveel

Houd met deze tips rekening bij het kiezen van een nieuwe iPhone en je kunt al snel honderden euro’s besparen. Ben je van plan om een iPhone 15 (Plus) of iPhone 15 Pro (Max) te kopen? Dan is onze laatste tip het bekijken van onze prijsvergelijker. Hier wordt altijd de laagste prijs van dit moment getoond per telefoon, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt. Bekijk hier de beste deals!