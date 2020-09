Wat ga je komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in september 2020 nieuw op Netflix.

1. I’m Thinking of Ending Things

I’m Thinking of Ending Things is de nieuwe film van Charlie Kaufman (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Being John Malkovich). De film gaat over een jonge vrouw die de relatie met haar vriend wil beëindigen, maar eerst bezoekt ze haar nieuwe schoonouders. Daar gebeuren bizarre dingen, waardoor niets meer zeker lijkt.

Vanaf 4 september te zien op Netflix.

2. Away

Hilary Swank speelt in deze nieuwe serie astronaut Emma Green. Ze moet haar kinderen en echtgenoot op aarde achterlaten, als ze de eerste missie naar Mars leidt. Die reis duurt maar liefst drie jaar en zit vol gevaren.

Vanaf 4 september te zien op Netflix.

3. Ratched

In de film One Flew Over the Cuckoo’s Nest maakte je kennis met zuster Mildred Ratched. In deze nieuwe Netflix-serie leer je meer over haar verleden. In 1947 vindt ze werk in een psychiatrische instelling, waar vreemde experimenten worden uitgevoerd. Daar doet ze zich voor als de perfecte zuster, maar schuilt er een hoop duisternis achter haar ogen.

Vanaf 18 september te zien op Netflix.

4. The Devil All the Time

Netflix doet steeds meer zijn best om kwaliteitsfilms te maken. Dat gebeurt onder andere door bekende namen aan zich te binden. In de nieuwe film The Devil All the Time, over personages in een klein Amerikaans dorpje die allemaal geheimen met zich meedragen, spelen onder andere Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Wasikowska en Sebastian Stan.

Vanaf 16 september te zien op Netflix.

5. Enola Holmes

De stoere Enola (gespeeld door Millie Bobby Brown) is het slimme zusje van Sherlock Holmes (gespeeld door Henry Cavill). Zodra haar moeder (gespeeld door Helena Bonham Carter) verdwijnt, zet Enola alles op alles om haar te vinden. Dat doet ze onder andere door zich te vermommen als iets dat niemand verwacht: een net meisje.

Vanaf 23 september te zien op Netflix.

Apple TV Plus-update

Long Way Up – 18 september

Acteur Ewan McGregor en zijn beste vriend Charley Boorman rijden op hun elektrische motoren van Argentinië naar Californië. Van jungles tot sneeuwlandschappen, van gevaarlijke wegen tot mooie ontmoetingen met locals.

Tehran – 25 september

In deze thriller volg je de Israëlische hacker/spion Tamar Rabinyan, die op missie naar de hoofdstad van Iran wordt gestuurd om een nucleaire reactor uit te schakelen.

Disney Plus-update

Mulan – 4 september

Mulan – 4 september
The One and Only Ivan – 11 september

Becoming – 18 september

Secret Society of Second Born Royals – 25 september

Marvel 616 – 25 september

