Wat ga je komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in mei 2020 nieuw op Netflix.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op Netflix: mei 2020

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus!

1. Space Force

De mensen achter The Office, Parks & Recreation en andere hilarische series, hebben een nieuwe werkplekkomedie voor Netflix gemaakt. Deze keer wordt een groep mensen gevolgd die de United States Space Force oprichten. Met onder andere Steve Carell, Lisa Kudrow, John Malkovich en Ben Schwartz. Dat kan niet anders dan hilarisch worden.

Vanaf 29 mei te zien op Netflix.

2. Into the Night

Een kosmische gebeurtenis zorgt ervoor dat de zon iedereen op aarde doodt. Een gegijzeld vliegtuig moet daarom in de nacht blijven vliegen om te overleven. Is het mogelijk om de zonsopkomst te blijven ontwijken?

Vanaf 1 mei te zien op Netflix.

3. Hollywood

Ryan Murphy (Glee, Pose, American Horror Story) heeft een nieuwe kleurrijke serie op Netflix: Hollywood. De show volgt een groep jonge talenten die acteurs of filmmakers willen worden. De serie laat het plezier van de gouden tijd van Hollywood zien, maar ook de moeite die mensen die niet wit, man en hetero zijn in die tijd hadden.

Vanaf 1 mei te zien op Netflix.

4. Crazy Rich Asians

Rachel Chu gaat met haar vriend Nick op reis naar Singapore, voor het huwelijk van zijn beste vriend. Daar komt ze er achter dat de familie van Nick extreem rijk is. Nick zelf blijkt zelfs een van de meeste gewilde vrijgezellen van het land. Hoe gaat Rachel daarmee om? Met onder andere Henry Goldin, Awkwafina, Ken Jeong en Michelle Yeoh.

Vanaf 21 mei te zien op Netflix.

5. The Lovebirds

Het leven van een stel, gespeeld door Issa Rae en Kumail Nanjiani, komt volledig op z’n kop te staan, zodra iemand hun auto binnendringt en een moord begaat. Wat volgt is een komische rit vol bizarre gebeurtenissen.

Vanaf 22 mei te zien op Netflix.

Ook interessant:

The Half of It – 1 mei

– 1 mei Nijntje (seizoen 1) – 1 mei

– 1 mei De Avonturen van Elmo in Mopperland – 1 mei

– 1 mei Jerry Seinfield: 23 Hours to Kill – 5 mei

– 5 mei Dead to Me (seizoen 2) – 8 mei

– 8 mei White Lines (seizoen 1) – 15 mei

– 15 mei Ben Platt Live From Radio City Music Hall – 20 mei

– 20 mei Bad Neighbours – 22 mei

– 22 mei Spider-Man – 31 mei

Apple TV Plus-update

Trying – 1 mei

In deze Britse komedie probeert een stel een kind te krijgen, maar het blijkt medisch gezien niet mogelijk. Daarom denken ze nu na over adoptie. Maar dan moeten ze wel goed voor de dag komen.

Central Park – 29 mei

De makers van Bob’s Burgers komen met een vergelijkbare animatieserie op Apple TV Plus: Central Park. De shows volgt personages die leven en werken in het beroemdste park van New York.

Disney Plus-update

Marvel’s Runaways (seizoen 2) – 1 mei

– 1 mei Marvel rising: Operation Shuri – 22 mei

– 22 mei Marvel’s future Avengers (seizoen 2) – 22 mei

– 22 mei Night at the Museum – 26 mei

– 26 mei Maleficent: Mistress of Evil – 29 mei

Check meer Netflix-tips