Wat ga je komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in maart 2020 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix: maart 2020

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus!

1. The Letter for the King

Ken je wellicht het boek ‘De brief voor de koning’ van Nederlandse schrijver Tonke Dragt? Dat boek wordt nu een Netflix-serie! Het is geen Nederlandse productie, maar enkele Nederlandse acteurs hebben wel rollen in de serie.

In de zesdelige reeks wil een slechte prins de wereld vernietigen. Een jongen moet ondertussen een hele belangrijke brief aan de koning bezorgen. Maak je klaar voor een razend spannend fantasie-avontuur.

Vanaf 20 maart te zien op Netflix

2. Spider-Man: Far From Home

Peter Parker gaat met zijn klas op schoolreisje langs verschillende Europese steden. Natuurlijk gaat dat niet helemaal zoals gepland, want enorme monsters duiken op. Gelukkig is er een nieuwe held met een vissenkom op z’n hoofd die Spider-Man bijstaat in de strijd. Maar is alles wel zoals het lijkt?

Vanaf 1 maart te zien op Netflix

3. Mission: Impossible – Fallout

Zodra plutonium in de verkeerde handen valt, moet Ethan Hunt samenwerken met een CIA-agent (Henry Cavill) om de wereld te redden. Dat resulteert in een doldwaze actiefilm, waarin Tom Cruise weer tot het uiterste gaat om van Hunt de ultieme spion te maken.

Vanaf 5 maart te zien op Netflix

4. Feel Good

Stand-up-komiek Mae Martin doet haar best om te overleven terwijl ze aan verschillende nare dingen verslaafd is. Dan wordt ze verliefd op een meisje, die nog nooit eerder met een andere vrouw heeft gedatet. Mae probeert haar nieuwe liefde weg te houden van haar oude leven, maar dat gaat niet lang goed.

Vanaf 19 maart te zien op Netflix

5. Kingdom seizoen 2

Krijg je niet genoeg van zombies in het oude Korea? Dan hebben we goed nieuws, want deze maand kun je het tweede seizoen van Kingdom kijken. Wie overleefd er? Kan er een medicijn voor de plaag worden gevonden?

Vanaf 13 maart te zien op Netflix

Ook interessant:

Saving Private Ryan – 1 maart

– 1 maart The Matrix Reloaded – 1 maart

– 1 maart The Matrix Revolutions – 1 maart

– 1 maart Riverdale (seizoen 4) – 5 maart

– 5 maart Marc Maron: End Times Fun – 10 maart

– 10 maart Dirty Money (seizoen 2) – 11 maart

– 11 maart Elite (seizoen 3) – 13 maart

– 13 maart Ozark (seizoen 3) – 27 maart

Apple TV Plus-update:

Amazing Stories – 6 maart

– 6 maart The Banker – 20 maart

Disney Plus-update:

Star Wars: The Clone Wars – Elke week

– Elke week Star Girl – 13 maart

– 13 maart Agents of S.H.I.E.L.D. (seizoen 6) – 20 maart

