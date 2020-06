Wat ga je komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in juni 2020 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix: juni 2020

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus!

1. Queer Eye (seizoen 5)

De heren van Queer Eye zijn terug om een groepje nieuwe ‘heroes’ te helpen. Dit seizoen krijgt maar liefst tien afleveringen, in tegenstelling tot de acht afleveringen van de vorige seizoenen. De episodes zijn gefilmd in Philadelphia, met deze keer onder andere een priester als één van de helden.

Vanaf 5 juni zien op Netflix.

2. Over Water (seizoen 1)

In deze Belgische serie volg je gevallen superster John Beckers, die zijn leven weer probeert op te pakken. Hij gaat werken in het havenbedrijf van zijn schoonvader in Antwerpen. Dat wereldje is heel wat anders dan de glamour van de televisie. Het tweede seizoen van de serie is inmiddels in België al uitgezonden, maar nu kun je in Nederland van het eerste seizoen genieten.

Vanaf 5 juni te zien op Netflix.

3. Dark (seizoen 3)

De ingewikkelde Duitse serie Dark komt tot zijn einde met een laatste seizoen. Het lijkt spannender dan ooit te worden, met nieuwe dimensies, tijdreizen en meer.

Vanaf 27 juni te zien op Netflix.

4. Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Deze film volgt twee zangers die mee gaan doen aan het Eurovisie Songfestival. Nu de echte wedstrijd dit jaar niet door is gegaan, is dit de manier om toch wat van de mafheid mee te krijgen.

Vanaf 26 juni te zien op Netflix.

5. 13 Reasons Why (seizoen 4)

Had 13 Reasons Why na het eerste of anders het tweede seizoen moeten stoppen? Absoluut. Toch bleef de serie maar doorgaan. Tot nu, want we mogen eindelijk afscheid nemen van deze personages. Maar niet voordat er een hele hoop geheimen omhoog worden gehaald.

Vanaf 5 juni te zien op Netflix.

Apple TV Plus-update

Dear… – 5 juni

In deze documentaire-reeks worden iconische personen in de spotlight gezet. Zij lezen brieven voor van hen wiens leven ze hebben veranderd. Met onder andere Oprah Winfrey, Lin-Manuel Miranda, Stevie Wonder, Spike Lee en zelfs Pino.

Disney Plus-update

Artemis Fowl – 12 juni

– 12 juni Cosmos: A Spacetime Odyssey – 12 juni

– 12 juni Toy Story of Terror – 19 juni

– 19 juni Toy Story That Time Forgot – 19 juni

– 19 juni 101 Dalmatian Street – 19 juni

– 19 juni Into the Unknown: Making Frozen II – 26 juni

