Wat ga je komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in juli 2020 nieuw op Netflix.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op Netflix: juli 2020

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus!

1. The Umbrella Academy (seizoen 2)

Was je ook zo verrast door The Umbrella Academy vorig jaar? Dan hebben we goed nieuws, want het tweede seizoen is deze maand te zien! Na de explosieve gebeurtenissen aan het eind van het eerste seizoen, zijn de broers en zussen door de tijd heen geslingerd. Hoe komen ze weer samen om de apocalypse te stoppen?

Vanaf 31 juli zien op Netflix.

2. Cursed (seizoen 1)

Cursed vertelt het verhaal van de legende van koning Arthur op een compleet nieuwe manier. Katherine Langford speelt Nimue, een tienermeisje met een gave. Nadat haar moeder komt te overlijden, gaat ze op pad met Arthur om Merlin te vinden en hem een machtig zwaard te geven.

Vanaf 17 juli te zien op Netflix.

3. Unsolved Mysteries (seizoen 1 deel 1)

De eerste zes afleveringen van Unsolved Mysteries zijn nu te zien. Deze serie kijkt naar verhalen van normale mensen die het ondenkbare hebben meegemaakt. Van mensen die zijn verdwenen, tot contact met het paranormale. Wat zit er achter deze mysteries?

Vanaf 1 juli te zien op Netflix.

4. Warrior Nun (seizoen 1)

In Warrior Nun wordt een jonge vrouw wakker in een mortuarium. Daar blijkt al snel dat ze onderdeel is van een oude orde die demonen op aarde moet bestrijden. Terwijl de krachten uit de hemel en hel haar willen beheersen, moet ze vechten om de aarde te beschermen.

Vanaf 2 juli te zien op Netflix.

5. Down to Earth with Zac Efron

Acteur Zac Efron presenteert voor Netflix een eigen reisshow. Hierin gaat hij naar de verste uithoeken van de aarde om er achter te komen hoe we op een gezonde en duurzame manier kunnen leven.

Vanaf 10 juli te zien op Netflix.

Ook interessant:

Gotham seizoen 5 – 1 juli

– 1 juli Insidious: Chapter 3 – 1 juli

– 1 juli Grease – 1 juli

– 1 juli San Andreas – 1 juli

– 1 juli Miami Vice – 1 juli

– 1 juli The Protector seizoen 4 – juli

– juli Over Water seizoen 2 – 3 juli

– 3 juli Good Girls seizoen 3 – 26 juli

– 26 juli Last Chance U: Laney – 28 juli

Apple TV Plus-update:

Little Voices – 10 juli

In dit romantische komediedrama volg je Bess King, die haar stem vindt en leert te gebruiken.

Greyhound – 10 juli

De nieuwe oorlogsfilm met Tom Hanks is exclusief op Apple TV Plus te bekijken. Hanks speelt kapitein Ernest Krause die een vloot schepen leidt om soldaten en middelen aan de geallieerden te leveren.

Greatness Code – 10 juli

Greatness Code is een documentaireserie van Apple over verschillende atleten, zoals LeBron James, Tom Brady, Usain Bolt, Katie Ledecky en Shaun White.

Disney Plus-update

Kijk op Disney Plus deze maand onder andere naar de veelbesproken musical Hamilton, en Beyoncé’s Black is King.

Hamilton – 3 juli

– 3 juli Rogue Trip – 24 juli

– 24 juli Black is King – 31 juli

– 31 juli 27 Dresses – 31 juli

Check meer Netflix-tips