Netflix en Apple TV in februari 2026: Night Agent, Monarch, Muppets

Er worden in februari 2026 weer de nodige topfilms en -series toegevoegd op Netflix, Apple TV, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor februari.

Nieuw op Netflix: februari 2026

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in februari 2026 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

1. The Night Agent (seizoen 3)

Peter Sutherland is terug, de FBI-agent die in de kelder van het Witte Huis wacht en in actie komt als de rode telefoon gaat. Deze keer reist hij de wereld rond, van Istanbul tot Mexico City, om de slechteriken te stoppen. Daarbij krijgt hij het extra lastig door een journalist die alles doet om de waarheid te achterhalen, maar hen beide daarbij in gevaar brengt.

Het derde seizoen van The Night Agent kijk je vanaf 19 februari op Netflix.

2. How to Get to Heaven from Belfast

Van het team achter hilarische serie Derry Girls komt deze maand een nieuwe Ierse show, over drie vriendinnen die te horen krijgen dat de vierde vrouw van hun vriendengroepje is overleden. Vergeleken met Derry Girls is How to Get to Heaven from Belfast niet alleen lollig, maar ook best spannend.

How to Get to Heaven from Belfast kijk je vanaf 12 februari op Netflix.

3. The Lincoln Lawyer (seizoen 4)

Dit seizoen zijn de rollen omgedraaid in de rechtbank, want advocaat Mickey Haller is zelf verdacht. Zijn hele team is nodig om zijn onschuld te bewijzen.

Het vierde seizoen van The Lincoln Laywer kijk je vanaf 5 februari op Netflix.

4. Salvador

Een vader ontdekt dat zijn dochter zich heeft aangesloten bij een radicale groepering. Omdat hij haar wil begrijpen, duikt hij in een nieuwe wereld om achter de waarheid te komen.

Salvador kijk je vanaf 6 februari op Netflix.

5. Strip Law

In deze animatieserie voor volwassenen volg je een advocaat die samenwerkt met een lokale goochelaar om de domste zaken op te lossen. Met de stemmen van onder andere Adam Scott, Keith David en Janelle James.

Strip Law kijk je vanaf 20 februari op Netflix.

Apple TV februari 2026

Op Apple TV bouwt de spanning de komende maand verder op in Hijack en Tehran, terwijl je daarnaast de komende nieuwe seizoenen kunt verwachten.

Eternity

Joan (Elizabeth Olsen) is dood en ze heeft een week om te besluiten waar en met wie ze haar hiernamaals besteedt. Doet ze dat met de man met wie ze haar leven heeft gedeeld (Miles Teller) of haar eerst liefde (Callum Turner)?

Eternity kijk je vanaf 13 februari op Apple TV.

The Last Thing He Told Me (seizoen 2)

In deze serie volg je Hanna (Jennifer Garner) wiens echtgenoot is verdwenen. Dit seizoen is hij terug na vijf jaar op de vlucht geweest te zijn.

Het tweede seizoen van The Last Thing He Told Me kijk je vanaf 20 februari op Apple TV.

Monarch: Legacy of Monsters (seizoen 2)

In deze serie volg je de groepering die monsters zoals Godzilla en King Kong bestudeert. Dit seizoen duikt er een nieuw gevaar op vanuit de dieptes van de zee.

Het tweede seizoen van Monarch kijk je vanaf 27 februari op Apple TV.

Prime Video februari 2026

Augurk aan Zee – 2 februari

– 2 februari Frank’s Veiling – 9 februari

– 9 februari Cross (seizoen 2) – 11 februari

– 11 februari The Bluff – 25 februari

– 25 februari Open Casa XL (seizoen 2) – 27 februari

Disney Plus februari 2026

The Muppet Show – 4 februari

– 4 februari Ella McCay – 5 februari

– 5 februari The Artful Dodger (seizoen 2) – 10 februari

– 10 februari Paradise (seizoen 2) – 23 februari

Videoland februari 2026

Willem-Alexander & Máxima – 2 februari

– 2 februari What It Feels Like for a Girl – 6 februari

– 6 februari H3L (seizoen 3) – 16 februari

– 16 februari Echte meisjes in de jungle (seizoen 4) – 23 februari

– 23 februari The Girls Who Caught a Killer – 26 februari

– 26 februari Fire Country (seizoen 2) – 28 februari

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor februari 2026.