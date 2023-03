Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor maart 2023

Er worden in de maand maart van 2023 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor maart.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op Netflix: maart 2023

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen wat er in maart 2023 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Luther: The Fallen Sun

Idris Elba trekt nogmaals de iconische jas van John Luther aan voor de film The Fallen Sun. Luther zit achter de tralies, maar besluit te ontsnappen om een fout recht te zetten.

Luther: The Fallen Sun is vanaf 10 maart te zien op Netflix.

2. Shadow & Bone (seizoen 2)

Het is al bijna twee jaar geleden dat het eerste seizoen van fantasyserie Shadow & Bone op Netflix verscheen. De serie, gebaseerd op de gelijknamige boeken, gaat over een wereld in oorlog. Hoofdpersonage Alina heeft de unieke kracht om licht op te roepen, waardoor ze een belangrijk wapen is tegen de duisternis. In dit tweede seizoen komt ze weer recht tegenover General Kirigan te staan, die juist de kracht heeft om duisternis op te roepen.

Het tweede seizoen van Shadow & Bone is vanaf 16 maart te zien op Netflix.

3. Noise

Belgische influencer Matt is net vader geworden en verhuist met zijn gezin naar zijn ouderlijk huis. Daar komen ze voor de rust, maar Matt stuit op een familiegeheim dat te maken heeft met de nabijgelegen fabriek. Hoewel hij dit mysterie beter met rust kan laten, moet hij het toch onderzoeken. Noise is een Belgisch-Nederlands project voor Netflix.

Noise is vanaf 17 maart te zien op Netflix.

4. Agent Elvis

Niemand minder dan Matthew McConaughey spreekt de stem in van Elvis, in de nieuwe volwassen animatieserie Agent Elvis. Hierin wordt de superster een geheim agent om het land te verdedigen van het kwaad.

Agent Elvis is vanaf ergens in maart te zien op Netflix.

5. The Night Agent

In de kelder van het Witte Huis staat een telefoon die bijna nooit overgaat. Als dit wel gebeurt, moet The Night Agent in actie komen. Hij belandt in een samenzwering waarbij het lot van de Verenigde Staten op het spel staat. Denk aan de Bourne-reeks met een dosis politieke intrige.

The Night Agent kijk je vanaf 23 maart op Netflix.

Ook interessant op Netflix maart 2023

Sex/Life (seizoen 2) – 1 maart

– 1 maart You (seizoen 4 deel 2) – 9 maart

– 9 maart Outlast – 10 maart

– 10 maart Money Shot: The Pornhub Story – 15 maart

– 15 maart Love is Blind (seizoen 4 deel 1) – 23 maart

– 23 maart Riverdale (seizoen 7) – 30 maart

Apple TV Plus maart 2023

Maart staat voor Apple TV Plus natuurlijk in het teken van de terugkeer van Ted Lasso, maar er worden ook andere nieuwe series en films toegevoegd. Daarnaast kun je natuurlijk naar nieuwe afleveringen kijken van Hello Tomorrow! en Shrinking.

Ted Lasso (seizoen 3)

We kunnen de komende tijd weer wekelijks genieten van een fijne dosis feel good televisie, door het derde en helaas laatste seizoen van Ted Lasso. Nu Nate aan de ‘dark side’ staat, moeten de spelers van AFC Richmond hun persoonlijke levens opzij zetten om op het veld als winnaars uit de bus te komen.

Kijk het derde seizoen van Ted Lasso vanaf 15 maart op Apple TV Plus.

Extrapolations

Klimaatverandering heeft de wereld in haar greep. In de serie Extrapolations volg je acht verhalen over mensen die omgaan met de snel veranderende leefomstandigheden. Met een waanzinnige cast, waaronder Meryl Streep, Kit Harington, Edward Norton, David Schwimmer, Keri Russell, Forest Whitaker, Murray Bartlett en Tobey Maguire.

Kijk Extrapolations vanaf 17 maart op Apple TV Plus.

The Big Door Prize

Een vreemde machine duikt op in een klein dorpje. Leg je handen er op en je krijgt te horen wat jouw potentie is in het leven. Hoe ga je met die kennis om?

Kijk The Big Door Prize vanaf 29 maart op Apple TV Plus.

Tetris

Iedereen kent het spelletje Tetris, maar ken je ook het verhaal er achter? Taron Egerton speelt de hoofdrol in deze nieuwe film, waarin de fascinerende geschiedenis van Tetris wordt verteld.

Kijk Tetris vanaf 31 maart op Apple TV Plus.

Disney Plus maart 2023

Op Disney Plus kijk je in maart onder andere naar nieuwe afleveringen van Big Sky, Alaska Daily en Star Wars: The Bad Batch. Daarnaast vind je de volgende nieuwe series op de streamingdienst, met onder andere een nieuw seizoen van The Mandalorian!

The Mandalorian (seizoen 3) – 1 maart

– 1 maart Abbott Elementary (season 2) – 1 maart

– 1 maart Doogie Kamealoha, M.D. (seizoen 2) – 31 maart

HBO Max maart 2023

In maart kijk je op HBO Max eerst nog naar nieuwe afleveringen van The Last of Us, maar daarna staat er weer een topserie te wachten: het laatste seizoen van Succession.

Perry Mason (seizoen 2) – 7 maart

– 7 maart Succession (seizoen 4) – 27 maart

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en HBO Max voor maart 2023. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.