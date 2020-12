Wat ga je komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in december 2020 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix: december 2020

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus.

1. The Prom

Ryan Murphy werkt hard door aan Netflix-producties, waardoor je in december kunt kijken naar het uitbundige The Prom. Een groepje Broadway-sterren (met onder andere Meryl Streep en Nicole Kidman), reist af naar een klein dorpje, als ze een meisje willen helpen om naar het schoolfeest te gaan met haar vriendin.

Vanaf 11 december te zien op Netflix.

2. Chilling Adventures of Sabrina (seizoen 4)

Helaas is het tijd om afscheid te nemen van Sabrina en haar vrienden, want het vierde seizoen van Chilling Adventures of Sabrina is het einde van deze fijne serie. Maar voordat het voorbij is, krijgen we acht nieuwe afleveringen op de laatste dag van het jaar. Betekent het einde van de serie ook het einde der tijden?

Vanaf 31 december te zien op Netflix.

3. Ma Rainey’s Black Bottom

In zijn laatste jaren heeft acteur Chadwick Boseman hard gewerkt. Onder andere in de film Ma Rainey’s Black Bottom, als de worstelende muzikant Levee. De film speelt zich af in 1927, als Ma Rainey (gespeeld door Viola Davis) een reeks liedjes opneemt. Levee wil een meer levendige draai aan de muziek geven, maar daar zijn de oudere bandleden het niet mee eens.

Vanaf 18 december te zien op Netflix.

4. De Familie Claus

Netflix heeft een Nederlands-Vlaamse kerstfilm gemaakt met De Familie Claus. De film gaat over de jonge Jules Claus, die niets te maken wil hebben met kerst. Maar als hij een magische kerstbol vindt die hem teleporteert naar de uithoeken van de wereld, komt hij achter een groot geheim: zijn eigen grootvader is de kerstman. Is dat genoeg om toch van kerst te houden?

Vanaf 7 december te zien op Netflix.

5. The Walking Dead (seizoen 10)

Eindelijk kun je naar het tiende seizoen van zombieserie The Walking Dead kijken op Netflix. In dit seizoen bereiden de overlevenden zich voor op de oorlog tegenover de Whisperers. Dit is overigens nog niet het complete seizoen, want door het coronavirus liepen de opnames wat anders en zijn er nog zes afleveringen voor 2021 gepland.

Vanaf 1 december te zien op Netflix.

Ook interessant:

300: Rise of an Empire – 1 december

– 1 december Private Lives – 3 december

– 3 december Mank – 4 december

– 4 december Selena the Series – 4 december

– 4 december Alice in Borderland – 10 december

– 10 december Giving Voice – 11 december

– 11 december Tiny Pretty Things – 14 december

Earth at Night in Colour – 4 december

Met de nieuwste technologieën wordt in Earth at Night in Colour de nacht zo helder als de dag opgenomen. Zie wat dieren doen op zes verschillende continenten. Ingesproken door Tom Hiddleston.

Stillwater – 4 december

Als je buurman een wijze panda genaamd Stillwater is, dan komt alles goed. Deze panda zit namelijk vol belangrijke levenslessen.

Mariah Carey’s Magical Christmas Special – 4 december

Mariah Carey trommelt een stapel vrienden op, met onder andere Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Tiffany Haddish en Billy Eichner om het jaar feestelijk af te sluiten. Zing je alvast mee? “All I want for Christmas, is…”

Wolfwalkers – 11 december

Deze mooi geanimeerde serie vertelt een oude Ierse legende. Over mensen die via magie kunnen praten met wolven, en ‘s nachts zelfs in wolven veranderen.

Op Disney Plus kun je ook deze maand elke week een nieuwe aflevering van The Mandalorian kijken. Daarnaast worden de volgende series en films toegevoegd:

Godmothered – 4 december

– 4 december Mulan – 4 december

– 4 december Safety – 11 december

– 11 december Zombies 2 – 11 december

– 11 december Once Upon a Time in Wonderland – 18 december

– 18 december The Fault in Our Stars – 18 december

– 18 december Soul – 25 december

