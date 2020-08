Wat ga je komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in augustgs 2020 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix: augustus 2020

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus!

1. Project Power

Wat als je een pil kon slikken die je vijf minuten superkrachten gaf? Het is de enige manier om erachter te komen welke superkracht je stiekem bezit. De film, met Jamie Foxx en Joseph Gordon-Levitt, gaat over een man die zijn dochter moet zien te redden van de kwaadaardige mensen achter de pil. Verwacht een hoop actie en spectaculaire special effects.

Vanaf 14 augustus te zien op Netflix.

2. Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar de interactieve special van Unbreakable Kimmy Schmidt is deze maand eindelijk in Nederland te bekijken. Kimmy gaat trouwen, maar de dominee heeft andere plannen. Hoe dat wordt opgelost is aan jou. Jij maakt namelijk de keuzes voor Kimmy.

Vanaf 5 augustus te zien op Netflix.

Lucifer (seizoen 5)

In augustus keert Lucifer terug! Of is dat wel zo? In het vijfde seizoen heeft de tweelingbroer van Lucifer, Michael, een grote rol. Hoe dat precies zit moet je zelf maar uitvogelen als de duivel terugkeert met de eerste helft van het nieuwe seizoen.

Vanaf 21 augustus te zien op Netflix.

The Rain (seizoen 3)

In de wereld van The Rain kunnen een paar druppels je al veranderen in een zombie. Rasmus en Simone zijn het er in het derde seizoen niet over eens hoe ze de mensheid kunnen redden. Rasmus wil iedereen infecteren met hetzelfde middel waardoor hij bestand is tegen het virus. Simone zoekt nog naar een medicijn. Met dit derde seizoen wordt de serie afgesloten.

Vanaf 6 augustus te zien op Netflix.

Nailed It! Mexico (seizoen 2)

Van meer Nailed It! worden we altijd blij, in welke taal dan ook. De Mexicaanse versie heeft praktisch dezelfde energie als de Amerikaanse, met een leuke host en leuke kandidaten. Het concept blijft hetzelfde: amateurbakkers die er niets van bakken moeten ingewikkelde recepten namaken

Vanaf 7 augustus te zien op Netflix.

Ook interessant:

The Nutty Professor II: The Klumps – 1 augustus

– 1 augustus American Sniper – 1 augustus

– 1 augustus Seed of Chucky – 1 augustus

– 1 augustus The LEGO Movie – 1 augustus

– 1 augustus The Judge – 1 augustus

– 1 augustus Bumblebee – 1 augustus

– 1 augustus Teenage Mutant Turtles – 1 augustus

– 1 augustus Tiny Creatures – 7 augustus

Apple TV Plus-update

Boys State – 10 augustus

In Texas werd er een bijzonder experiment gehouden. Duizend 17-jarige jongens moeten proberen een nieuwe overheid te creëren. Deze documentaire volgt dit experiment.

Ted Lasso – 14 augustus

Ted Lasso (Jason Sudeikis) gaat van het coachen van een American football-team, naar een Brits voetbalteam. Die omslag valt nog niet mee en dat alles check je in deze nieuwe komedie.

Disney Plus-update

Howard – 7 augustus

– 7 augustus Prince of Persia: The Sands of Time – 7 augusgtus

– 7 augusgtus X-Men – 7 augustus

– 7 augustus Ant-Man and the Wasp – 14 augustus

– 14 augustus Spaced Out – 14 augustus

– 14 augustus The Greatest Showman – 14 augustus

– 14 augustus The One and Only Ivan – 14 augustus

– 14 augustus Fantastic Four – 28 augustus

