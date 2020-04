Wat ga je komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in april 2020 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix: april 2020

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus!

1. The Willoughbys

De Willoughby-kinderen zijn niet dol op hun egoïstische ouders. Daarom besluiten ze pa en ma op vakantie te sturen, zodat ze op zichzelf kunnen zijn. Natuurlijk komen de kids er al snel achter dat het allemaal niet zo makkelijk is als het lijkt. Met onder andere het stemwerk van Jane Krakowski, Ricky Gervais, Maya Rudolph en Terry Crews.

Vanaf 22 april te zien op Netflix.

2. De twaalf

Twaalf burgers worden in deze spannende Belgische serie opgeroepen om als jury op te treden in een bijzondere zaak. Schooldirectrice Frie Palmers wordt verdacht van de moord op haar vriendin en haar dochtertje.

Toch gaat de serie aanvankelijk niet over Palmers, maar om elk individueel jurylid. Langzaam wordt duidelijk hoe de jury en de verdachte met elkaar verbonden zijn. Tevens is het aan de kijker om te bepalen of Palmers schuldig is of niet.

Vanaf 17 april te zien op Netflix.

3. Once Upon a Time in Hollywood

Brad Pitt heeft een Oscar gekregen voor zijn rol in Once Upon a Time in Hollywood, de nieuwste film van regisseur Quentin Tarantino. Deze film gaat over de laatste momenten uit de gouden tijd van Hollywood, met een acteur (Leonardo DiCaprio) en zijn stuntman (Pitt) die hun werk dreigen te verliezen. Met ook rollen voor onder andere Margot Robbie en Al Pacino.

Vanaf 13 april te zien op Netflix.

4. Nailed It! (seizoen 4)

Nailed It! is terug met een seizoen vol misbaksels. Het hilarische concept is onveranderd gebleven: mensen die niet kunnen bakken moeten een cake namaken. Dat gaat nooit goed, maar de prutser die het meest hun best doet gaat naar huis met het geld.

Vanaf 1 april te zien op Netflix.

5. Howl’s Moving Castle

De animatiefilms van Studio Ghibli blijven binnenstromen op Netflix, met deze maand onder andere het waanzinnige Howl’s Moving Castle. In de film wordt een jonge vrouw door een heks veranderd in een oude dame. Dan komt ze de bijzondere tovenaar Howl en zijn wandelend kasteel tegen.

Vanaf 1 april te zien op Netflix.

Ook interessant:

Ponyo on the Cliff by the Sea – 1 april

– 1 april The Wind Rises – 1 april

– 1 april Community (seizoen 1-6) – 1 april

– 1 april La Casa de Papel (seizoen 4) – 3 april

– 3 april Terace House: Tokyo 2019-2020 (deel 3) – 7 april

– 7 april Meet Joe Black – 10 april

– 10 april The Breaktfast Club – 10 april

– 10 april Ocean’s 8 – 17 april

– 17 april After Life (seizoen 2) – 24 april

Apple TV Plus-update

Home Before Dark – 3 april

Een meisje van negen jaar is een journalist met een oneindige nieuwsgierigheid. Als ze samen met haar familie verhuist naar het kleine stadje waar ze vroeger woonden, gaat ze op zoek naar de waarheid rond een moord en haar vader.

Defending Jacob – 24 april

Chris Evans speelt in deze nieuwe serie een vader, wiens zoon wordt verdacht van moord op een ander kind. Gaat hij voor de waarheid, of gelooft hij zijn zoon die hij zo erg lief heeft?

Beasty Boys Story – 24 april

Deze documentaire volgt het intieme verhaal over de oprichting van de band Beastie Boys en de vriendschap tussen de bandleden. De documentaire is geregisseerd door Spike Jonze.

Disney Plus-update:

Elephant – 3 april

– 3 april Dolphin Reef – 3 april

– 3 april Edward Scissorhands – 10 april

– 10 april Night at the Museum – 10 april

– 10 april Night at the Museum: Secret of the Tomb – 10 april

– 10 april X-Men: Dark Phoenix – 24 april

