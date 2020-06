Netflix werkt niet? 5 manieren om het op te lossen

Als Netflix niet werkt, dan is dat natuurlijk heel vervelend. Maar geen paniek: er is een grote kans dat je het zelf makkelijk kan oplossen. Dit zijn vijf oplossingen.

Netflix werkt niet: 5 tips

Klaar om te bingewatchen, of zit je middenin je favoriete serie als Netflix ermee ophoudt? Geen zorgen: als Netflix niet werkt is er een grote kans dat je het zelf kan oplossen, of in ieder geval kan achterhalen wat het probleem is. Probeer de oplossingen hieronder om weer verder te kijken.

1. Controleer of je verbonden bent met internet

Het ligt natuurlijk wat voor de hand, maar check allereerst of je een goede internetverbinding hebt. Als internet niet werkt, functioneert Netflix namelijk ook niet. Ga naar de instellingen van je apparaat en kijk of de wifi-verbinding of mobiele data aanstaat. Als de wifi-verbinding werkt, zie je meerdere streepjes boven elkaar. Wanneer je data gebruikt, staat er meestal 4G of 3G rechtsboven in je iPhone-scherm.

Soms lijkt het alsof je verbinding hebt, maar is er toch iets mis. Controleer daarom altijd of je via je browser naar een website kan gaan, zoals naar iPhoned.nl. Als dat zonder problemen lukt, is je internetverbinding niet het probleem.

2. Check of Netflix een storing heeft

Heb je wel internet, maar Netflix werkt nog steeds niet? Dan zou het kunnen dat de streamingdienst een storing heeft. Dit kan je heel gemakkelijk checken op de storingspagina van Netflix.

Meestal staat er ‘Netflix is online’, maar als er een storing is bij de streamingdienst, dan wordt dat hier aangegeven. Is er een storing, dan zit er vaak niks anders op dan even geduld te hebben.

3. Vul de foutcode in

Krijg je een foutcode op het scherm te zien? Dan is dat eigenlijk goed nieuws. Je kan namelijk een uitgebreide handleiding vinden op de website van Netflix om deze foutcode op te lossen.

Op de hulppagina van Netflix kan je de code opzoeken. Zie je bijvoorbeeld UI-104 op je scherm, dan typ je dat in de zoekbalk. Vervolgens wordt dan uitgelegd waar het probleem zit en hoe je deze oplost.

4. Installeer de app opnieuw of start hem opnieuw op

Kijk je Netflix via de Netflix-app, bijvoorbeeld op je iPhone of iPad? Sluit eerst de app af en start hem opnieuw op. Als de streamingdienst nog niet werkt, dan kan het helpen om de app opnieuw te installeren. Houd de app lang ingedrukt en druk op ‘Verwijder app’.

Zoek de app op in de App Store, of klik op onderstaande link om de app opnieuw te installeren. Je moet nu wel even opnieuw inloggen, maar zo’n harde reset kan wonderen doen als Netflix niet werkt.

5. Neem contact op met de klantenservice

Heb je alle bovenstaande oplossingen geprobeerd, maar werkt Netflix nog steeds niet? Dan is er waarschijnlijk een diepgaander probleem dat je niet zelf kan oplossen. Neem in dat geval contact op met de klantenservice van Netflix. Als er een diepgaander technisch probleem is kunnen zij je helpen.

De klantenservice van Netflix is zeven dagen per week bereikbaar, tussen 8:00 en 23:00 via 0800-0225173. Zelfs buiten deze tijden is de klantenservice bereikbaar, maar dan word je in het Engels geholpen. Liever chatten dan bellen? Ook dat is mogelijk via de hulppagina van Netflix. Klik dan rechtsonder op ‘Livechat starten’ en beschrijf je probleem.

