Op de hoofdpagina van Netflix zie je niet alleen aanraders voor films en series, maar ook shows die je nog verder kunt kijken. In dit artikel leggen we uit hoe je die titels daar weg krijgt.

Netflix Verder Kijken verwijderen

Er is niks mis met de functie ‘Verder kijken voor…’ van Netflix. Volg je een serie? Dan kun je vanaf hier direct de volgende aflevering afspelen zonder dat je zelf op zoek hoeft naar waar je ook alweer was gebleven. Ook films die je halverwege hebt afgezet blijven hier staan, zodat je de volgende keer direct verder kunt kijken.



Ga naar Netflix.com in je browser; Log in en kies je account Tik rechtsonder op het menu en kies ‘Account’; Scrol helemaal naar beneden en druk op ‘Kijkactiviteit’; Hier staan alle films en series die je op Netflix hebt gekeken, met de meest recente titels bovenaan; Tik op het icoontje ernaast om de titel te verwijderen. Om de hele show (met alle afleveringen) te wissen tik je op ‘Serie verbergen’.

Maar wat nu als een serie halverwege het seizoen ontzettend saai is geworden, en je liever een andere show kijkt? Op dat moment wordt ‘Verder kijken’ al snel irritant, omdat je al bent afgehaakt. Om ervoor te zorgen dat je thuisscherm niet overvol raakt met onafgemaakte films en series gebruik je het volgende trucje. Zo verwijder je films en series uit ‘Verder kijken’:

Op je iPad werkt dit hetzelfde. Wanneer je veel films en series gaat wissen is het misschien fijner om je Mac te gebruiken. Hiervoor gelden ook dezelfde aanwijzingen.

Haal alles uit Netflix

Nadat je de films en series hebt weggehaald kan het tot 24 uur duren voordat je ‘Verder kijken’-scherm opgeschoond is. Jammer genoeg is het (nog) niet mogelijk om in de Netflix-app titels te verbergen, want dat zou een stuk makkelijker zijn.

