Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor september 2024

Er worden in september 2024 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor september.

Nieuw op Netflix: september 2024

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in september 2024 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

1. Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Na het ongekende succes van Dahmer, wordt er door dezelfde makers een nieuw truecrimeverhaal verteld op Netflix. Deze keer krijg je het verhaal mee van twee broers die hun ouders hebben vermoord.

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story kijk je vanaf 19 september op Netflix.

2. The Perfect Couple

In deze miniserie met Nicole Kidman staat er een groots huwelijk voor de boeg. De sfeer slaat compleet om als er een lijk wordt gevonden en iedereen verdacht wordt van moord.

The Perfect Couple kijk je vanaf 5 september op Netflix.

3. Uglies

Gebaseerd op het gelijknamige boek, vertelt Uglies over een dystopische wereld waarin iedereen lelijk is totdat ze via bizarre cosmetische chirurgie ‘mooi’ worden gemaakt. Joey King speelt een tiener die wacht op haar operatie, maar eerst op avontuur gaat om een vermiste vriendin te zoeken.

Uglies kijk je vanaf 13 september op Netflix.

4. His Three Daughters

Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen en Carrie Coon spelen drie totaal verschillende zussen die bij elkaar komen in een te klein appartement om voor hun zieke vader te zorgen die niet lang meer heeft.

His Three Daughters kijk je vanaf 20 september op Netflix.

5. The Circle (seizoen 7)

Realityshow The Circle is terug voor het zevende seizoen. In deze show spreken de kandidaten elkaar alleen via het sociale netwerk The Circle. Toch moeten ze regelmatig een deelnemer wegstemmen. Weten ze de catfishes te spotten?

Het zevende seizoen van The Circle kijk je vanaf 11 september op Netflix.

Apple TV Plus september 2024

Slow Horses (seizoen 4)

Een van de leukste series van het moment is terug met een nieuw seizoen. In Slow Horses volg je de afdankertjes van MI6, met dit seizoen niemand minder dan acteur Hugo Weaving (The Matrix, The Lord of the Rings) als nieuwe schurk.

Het vierde seizoen van Slow Horses kijk je vanaf 4 september op Apple TV Plus.

Midnight Family

In deze Spaanse dramaserie volg je geneeskundestudent Marigaby, die ‘s avonds samen met haar gezin met een eigen ambulance levens probeert te redden in Mexico-Stad.

Familia de Medianoche kijk je vanaf 25 september op Apple TV Plus.

Wolfs

Brad Pitt en George Clooney werken eindelijk weer eens samen in deze nieuwe actiecomedy. De acteurs stappen in de rol van professionele ‘fixers’, die misdaden doen verdwijnen voordat de politie er achter komt. Normaal werken ze solo, maar nu moeten ze samenwerken. Dat loopt natuurlijk helemaal uit de hand.

Wolfs kijk je vanaf 27 september op Apple TV Plus.

Disney Plus september 2024

LEGO Pixar: BrickToons – 4 september

– 4 september LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – 13 september

– 13 september Agatha All Along – 19 september

Videoland september 2024

Expeditie Robinson (seizoen 19) – 1 september

– 1 september Rutte – 4 september

– 4 september Kameleon – 6 september

– 6 september Proppers op Mallorca – 13 september

– 13 september Chucky (seizoen 1 en 2) – 14 september

Prime Video

The Grand Tour: One for the Road – 13 september

– 13 september Good Luck Guys: Overleven Zonder Filter (seizoen 2) – 19 september

– 19 september Courtois: The Return of the Number 1 – 20 september

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor september 2024.