Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor september 2023

Er worden in september 2023 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en Videoland. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor september.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op Netflix: september 2023

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen je wat er in september 2023 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en Videoland.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Sex Education (seizoen 4)

Eindelijk is Sex Education terug! Otis en Eric beginnen hun eerste dag op een nieuwe school, waar ze weer een sekskliniek willen starten. Deze plek blijkt alleen totaal anders te zijn dan verwacht. Ondertussen is Meave druk met haar studie in de Verenigde Staten.

Het vierde seizoen van Sex Education kijk je vanaf 21 september op Netflix.

2. Happy Ending

Luna uit de nieuwe Nederlandse Netflix-film Happy Ending zou wel een afspraak in de sekskliniek van Otis kunnen gebruiken. Ze heeft namelijk al een jaar lang een relatie met Mink en is dolgelukkig met hem, maar ze heeft één groot probleem: in bed heeft ze al haar orgasmes gefaket. Ze denkt de oplossing te vinden bij een trio.

Happy Ending kijk je vanaf 1 september op Netflix.

3. Virgin River (seizoen 5 deel 1)

In de populaire serie Virgin River volg je Mel, die als verloskundige in het kleine stadje Virgin River komt werken op zoek naar het simpele leven. Schijn bedriegt, want zo simpel is het daar helemaal niet. De eerste tien afleveringen van het vijfde seizoen staan vanaf 7 september op Netflix. De laatste twee afleveringen komen eind november pas, want die hebben een feestdagenthema.

Het vijfde seizoen van Virgin River kijk je vanaf 7 september op Netflix.

4. Disenchantment (seizoen 5)

Dit is het vijfde en laatste seizoen voor Queen Bean, Elfo en Luci. Ze moeten nog één keer een flinke strijd voeren om Dreamland te veroveren van Queen Dagmar. Kan Bean de profetie ontwijken die stelt dat ze een geliefde zal doden?

Het vijfde seizoen van Disenchantment kijk je vanaf 1 september op Netflix.

5. Castlevania: Nocture

Na de succesvolle animatiereeks Castlevania is het nu tijd voor een nieuw verhaal in dit boeiende universum. Castlevania: Nocture is een spin-off over Richter Belmont, die samen met een groepje helden de apocalypse moet zien te voorkomen ten tijde van de Franse Revolutie.

Castlevania: Nocture kijk je vanaf 28 september op Netflix.

Nieuw op Apple TV Plus september 2023

Op Apple TV Plus staan er in september weer een hoop nieuwe series en films voor je klaar.

The Changeling

In de spannende serie The Changeling volg je een jong gezin in New York, dat in aanraking komt met het bovennatuurlijke en daardoor niet meer weet wat echt is. Met in de hoofdrol LaKeith Stanfield.

The Changeling kijk je vanaf 8 september op Apple TV Plus.

The Morning Show (seizoen 3)

Jennifer Aniston en Reese Witherspoon zijn terug voor het derde seizoen van The Morning Show. Het nieuwsnetwerk wordt gehackt en een techgigant (Jon Hamm) duikt op om de boel te redden.

Het derde seizoen van The Morning Show kijk je vanaf 13 september op Apple TV Plus.

Still Up

In deze nieuwe comedyserie maak je kennis met twee mensen die niet kunnen slapen en daarom maar met elkaar gaan bellen.

Still Up kijk je vanaf 22 september op Apple TV Plus.

Flora and Son

Flora weet niet wat ze met haar zoon aanmoet, totdat ze een muzikant uit Los Angeles ontmoet en gitaar leert spelen. Dan blijkt haar zoon ook talent te hebben voor muziek.

Flora and Son kijk je vanaf 29 september op Apple TV Plus.

Nieuw op Disney Plus september 2023

In september kijk je op Disney Plus uiteraard nog naar nieuwe afleveringen van Ahsoka, Only Murders in the Building en Futurama. Daarnaast kun je de volgende nieuwe dingen verwachten.

The Little Mermaid – 6 september

– 6 september I Am Groot (seizoen 2) – 6 september

– 6 september Justified: City Primeval – 6 september

– 6 september The Other Black Girl – 13 september

Nieuw op Videoland september 2023

Mis je B&B Vol Liefde ook zo? Dan kun je deze maand in het tweede seizoen van de Belgische versie duiken. Daarnaast kun je de volgende nieuwe dingen verwachten.

Expeditie Robinson (seizoen 18) – 2 september

– 2 september B&B Vol Liefde België (seizoen 2) – 3 september

– 3 september The Spectacular – 9 september

– 9 september Kane: A Story Recorded – 25 september

– 25 september De Verraders Halloween – 30 september

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en Videoland voor september 2023. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.