Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor september 2022

Er worden in de maand september van 2022 weer de nodige topfilms en -series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max. Maar wat moet je gaan kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor september!

Nieuw op Netflix september 2022

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen. Wij vertellen wat er in september 2022 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

Blonde

Actrice Ana de Armas kruipt voor deze film in de huid van de iconische Marilyn Monroe. De kunstzinnige film vertelt een fictief verhaal over het leven van Norma Jeane Mortenson, zoals Monroe echt heette. Blonde neemt vooral een kijkje naar het sterke contrast tussen de vrouw op het scherm en wat er met Norma Jeane achter de schermen gebeurt.

Blonde is vanaf 28 september te zien op Netflix.

Do Revenge

Nu we weer even moeten wachten op een volgend seizoen van Stranger Things, is het leuk om te zien waar de acteurs verder in spelen. Maya Hawke (Robin in Stranger Things) zie je deze maand weer op Netflix in de film Do Revenge. In deze film nemen twee meiden wraak op hun pestkoppen.

Do Revenge is vanaf 16 september te zien op Netflix

Heartbreak High

Heartbreak High (1994) was een succesvolle Australische serie over het leven van de leerlingen en hun docenten op Hartley High. De serie werd ook in Nederland op televisie uitgezonden. Nu komt Netflix met een remake.

Na de zomervakantie blijkt er op de muur in het trappenhuis van de school een kaart getekend te zijn. Daarop staat wie er allemaal met wie seks heeft gehad. Dit is natuurlijk desastreus voor de reputatie van sommigen.

Heartbreak High is vanaf 14 september te zien op Netflix.

Cobra Kai seizoen 5

Wie had ooit gedacht dat deze spin-off van de oude The Karate Kid-films zo populair zou worden, dat er een vijfde seizoen aankomt. De helden moeten het in dit nieuwe seizoen opnemen tegen de slechterik Terry Silver.

Het vijfde seizoen van Cobra Kai is vanaf 9 september te zien op Netflix.

End of the Road

Queen Latifah speelt in deze film een moeder die met haar broer (Ludacris) en twee kinderen door de Verenigde Staten rijdt om in het zuiden te gaan wonen. Dan zijn ze getuigen van een moord in een motel. Het is de start van een spannend kat en muisspel.

End of the Road is vanaf 9 september te zien op Netflix.

Ook interessant op Netflix september 2022

Apple TV Plus september 2022

In september kijk je op Apple TV Plus onder andere naar nieuwe afleveringen van de komedie Bad Sisters en het derde seizoen van See. Daarnaast vind je de volgende nieuwe films en series.

Life by Ella

De 13-jarige Ella heeft net haar behandeling voor kanker afgerond en is weer klaar om van elk moment te genieten en niet geleid te worden door haar angstgevoelens.

Life by Ella is vanaf 2 september te zien op Apple TV Plus.

Central Park seizoen 3

Deze maand kijk je alweer naar het derde seizoen van de animatieserie Central Park, over een familie die daar woont en deze plek probeert te behouden.

Het derde seizoen van Central Park is vanaf 9 september te zien op Apple TV Plus.

Gutsy

Deze documentaireserie volgt Hillary Clinton en dochter Chelsea terwijl ze door de Verenigde Staten rijden om bijzondere vrouwen te ontmoeten zoals Megan Thee Stallion, Wanda Sykes, Amy Schumer, Goldie Hawn en Kim Kardashian.

Gutsy is vanaf 9 september te zien op Apple TV Plus.

Sidney

Leer in deze documentaire over het leven van Hollywood-legende Sidney Poitier. Oprah Winfrey vertelt hoe deze man voorop liep als zwarte acteur die alleen ging voor sterke rollen.

Sidney is vanaf 23 september te zien op Apple TV Plus.

The Greatest Beer Run Ever

Deze film met Zac Efron in de hoofdrol is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het gaat over een man die bier brengt naar zijn vrienden die aan het front vechten. Met onder andere Bill Murray en Russell Crowe.

The Greatest Beer Run Ever is vanaf 30 september te zien op Apple TV Plus.

Disney Plus september 2022

Op Disney Plus kijk je wekelijks naar onder andere nieuwe afleveringen van She-Hulk, High School Musical: The Musical: The Series en Solar Opposites. Daarnaast is er ook een hoop nieuws te zien, zoals Thor: Love and Thunder, de nieuwste Star Wars-series en een vervolg op Hocus Pocus.

HBO Max september 2022

Op HBO Max kijk je in september uiteraard elke week naar een nieuwe aflevering van House of the Dragon. Daarnaast kun je lekker gieren met het nieuwe seizoen van Rick & Morty en meezingen met de film Elvis.

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en HBO Max voor september 2022.