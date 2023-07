Netflix maakt profiel overzetten makkelijker: zo werkt het

Netflix heeft het overzetten van je profiel naar een ander account makkelijker gemaakt. Wil jij je account overzetten? Wij leggen je uit hoe het werkt.

Strengere regels Netflix

Vorig jaar maakte Netflix bekend dat het bedrijf een einde wil maken aan het delen van accounts. Inmiddels heeft Netflix de nieuwe regelgeving ingevoerd en zijn de gevolgen daarvan te merken. Het is nu niet meer toegestaan om een account te delen als je niet op hetzelfde adres woont. Als je via het account van een ander huishouden kijkt, moet je per maand 3,99 euro extra betalen.

Netflix hoopt hier natuurlijk mee de inkomsten flink te kunnen verhogen. Moet jij door de nieuwe regels een eigen account aanmaken? Of overstappen naar een ander account? Het is sinds deze week mogelijk om je profiel over te zetten naar een bestaand Netflix-account. Wij leggen je uit hoe het overzetten van je profiel werkt op Netflix.

Zo gaat het overzetten van een profiel op Netflix

Wanneer je een nieuw account aanmaakt geeft Netflix je twee keuzes. Je kunt dan volledig opnieuw beginnen, of je importeert een bestaand profiel van Netflix. Het grote voordeel van het overzetten van een bestaand profiel op Netflix is dat al je gegevens bewaard blijven. Zo weet Netflix precies welke series en films je al hebt gezien, wat je kijklijst is en bij welke aflevering je bent gebleven.

Het was eerst alleen mogelijk om je profiel over te zetten naar een nieuw account, maar daar heeft Netflix verandering in gebracht. Het is sinds deze week ook mogelijk om je profiel te verplaatsen naar een bestaand account. Zo kan je jouw volledige profiel bijvoorbeeld verplaatsen naar het account van een huisgenoot, zodat je het wachtwoord weer deelt binnen hetzelfde huishouden.

Voor het overzetten van je profiel moet je wel even inloggen op Netflix via je webbrowser. Het is (nog) niet mogelijk om je profiel te exporteren via de Netflix-app. Dat gaat als volgt:

Ga naar de website van Netflix en tik op je profiel; Klik op je profielfoto rechtsboven in beeld; Kies voor ‘Profiel overdragen’; Klik op ‘Profieloverdracht starten’; Selecteer tot slot naar welk account je het profiel wilt exporteren.

Nadat je de gegevens hebt ingevoerd van het nieuwe of het bestaande account, start Netflix met het overzetten van je profiel. Vervolgens kan je op het nieuwe account weer verder kijken naar je favoriete films en series.

Netflix alternatieven

Heb je geen zin om je profiel over te zetten naar een ander account op Netflix? Of wil je niet bijbetalen om je account te delen? Gelukkig is het bij andere streamingdiensten wél mogelijk om je account te delen. Andere diensten hebben bovendien een soortgelijk aanbod als Netflix, of zelfs een beter aanbod. Onze favorieten van het moment zijn Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max en Apple TV+ (ja, echt!). Uitproberen maar!