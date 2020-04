Tip: Zo beveilig jij je Netflix-profiel met een pincode

Wil jij het Netflix-profiel van jezelf of bijvoorbeeld je kinderen beveiligen met een pincode? Dat kan. In deze tip laten we zien hoe je dat doet.



Netflix-profiel beveiligen met een pincode

Als je niet wil dat iedereen in het Netflix-profiel van jou of van je kinderen kan, is het mogelijk om deze te beveiligen met een pincode. Handig als je bijvoorbeeld niet wil dat je kinderen ieder moment van de dag tv kunnen kijken, of dat ze in jouw Netflix-profiel kunnen rondneuzen.

Dit regel je in de instellingen van je Netflix-account. Helaas is het niet mogelijk om dit via de app te doen, dus open Netflix eerst in je browser. Zo doe je het:

Ga naar Netflix in je browser en tik op je profiel; Ga via het menu aan de zijkant naar ‘Account’; Scrol naar beneden en tik onder ‘Profiel en Ouderlijk Toezicht’ op het profiel dat je wil vergrendelen; Tik onder ‘Profielvergrendeling’ op ‘Wijzigen’; Voer je Netflix-wachtwoord in; Vink aan dat je een pincode wil instellen; Voer een vier-cijferige code in die je goed kan onthouden; Tik op ‘Opslaan’;

Vanaf nu moet je de pincode invoeren om toegang te krijgen tot het profiel, of om gedownloade films en series af te spelen. Als het niet werkt kan het helpen om het profiel eerst even af te sluiten, zodat de bijgewerkte instellingen van kracht gaan.

Ga daarvoor bijvoorbeeld naar een ander profiel of log uit op je eigen profiel en log daarna weer in. Wil je de pincode weer uitzetten, dan volg je dezelfde stappen nogmaals, maar zet je het vinkje voor een pincode uit.

Pincode vergeten?

Ben je de pincode vergeten? Tik dan op ‘Pincode vergeten?’ onderaan het scherm. Je krijgt een link te zien. Klik erop of voer deze handmatig in je browser op je telefoon of laptop. Voer vervolgens je Netflix-wachtwoord in om de pincode weer te geven of te bewerken. Ook hier kun je het beste even je profiel afsluiten om de instellingen door te voeren.

Meer Netflix-tips

