Nu iedereen aan huis is gekluisterd, heb je een stuk minder sociale contacten. Wil je toch je iets leuks doen met vrienden? Met Netflix Party organiseer je een filmavond zonder dat iemand zijn huis uit hoeft. Zo werkt het.

Zo werkt Netflix Party

Ouderwets tv kijken met vrienden kan nu ook digitaal. Netflix Party voegt namelijk een chatscherm toe tijdens het streamen. Het is momenteel alleen een Chrome-extensie, dus als je een MacBook hebt is het wel belangrijk dat je eerst Google Chrome downloadt. Zo stel je het in:

Open Google Chrome en download Netflix Party; Start Netflix in je Chrome-browser en kies de film of serie die jullie willen gaan kijken; Klik rechtsboven op het NP-icoontje om een party te starten; Kopieer de link en deel deze met je vrienden, zodat zij in hetzelfde chatscherm terecht komen.

Het is hierbij wel belangrijk dat iedereen de Chrome-extensie heeft gedownload. In de chat kunnen jij en je vrienden het over de film – of over van alles en nog wat – hebben. Bovendien synchroniseert de film of serie automatisch, zodat ‘ie dus voor iedereen tegelijk afspeelt. Als iemand de film of serie op pauze zet of terugspoelt, gebeurt dat dus bij iedereen. Zo weet je zeker dat je allemaal tegelijk bij hetzelfde stukje in de film bent. Ook kan je ervoor kiezen dat maar één iemand de controle heeft over het afspelen van de film of serie.

Meer thuisblijf-tips

