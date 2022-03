Netflix opzeggen: met deze tip is annuleren is zo gebeurd

Heb je helemaal genoeg van Netflix na de zoveelste prijsverhoging of heb je eigenlijk alles wel gezien? Dan moet je Netflix opzeggen. Gelukkig is het annuleren van Netflix zo gepiept. iPhoned vertelt je hoe je dat het snelst doet!

Netflix opzeggen: annuleren is zo gebeurd

Na de zoveelste prijsverhoging is het welletjes en wordt het tijd om je abonnement bij Netflix stop te zetten. Vooral wanneer je het Netflix-abonnement met 4K-optie hebt gekozen, ben je tegenwoordig een flink bedrag per maand kwijt om te kijken.

Inmiddels zijn er genoeg andere streamingdiensten beschikbaar die goedkoper zijn en minsters net zoveel leuke films en series aanbieden. Hoe je Netflix het snelst moet opzeggen vertellen we je hier.

Netflix opzeggen: annuleren doe je zo Surf naar de website van Netflix; Log in met je accountgegevens; Klik op het hoofdprofiel van je Netflix-account; Klik rechtsboven op het driehoekje (op je telefoon klik je links op het menu met de drie streepjes) en kies voor ‘Account’, Klik op de knop ‘Lidmaatschap opzeggen’ en doorloop de stappen.

Door het opzeggen van Netflix kun je dan mooi een keer een andere videostreamingsdienst proberen. Vaak kosten die een stuk minder per maand (mét 4K).

Netflix annuleren gelukt? Check eens een andere videodienst

Toegegeven: Netflix heeft het meeste aanbod (voor een vast bedrag) en is daarom stiekem nog steeds de beste streamingsdienst als je net begint met kijken. Heb je Netflix al een tijdje geprobeerd en wil je een keer iets anders proberen? Check dan eens de andere videostreamingsdiensten. Wij hebben de interessantste al voor je bij elkaar gezet in het lijstje hieronder.

Overigens kwam uit ons overzicht van alle videostreamingsdiensten al naar voren dat Disney Plus op een verdiende tweede plaats staat. Het is dus een prima alternatief voor Netflix, als je na het opzeggen een keer een andere streamingdienst wilt uitproberen.

Disney Plus kost 8,99 euro per maand en er zijn geen verschillende abonnementen zoals bij Netflix. Je betaalt dan ook niks extra’s om films en series in 4K-kwaliteit te kijken, maar ‘gewoon’ altijd 8,99 euro per maand. Er is wel een speciaal jaarabonnement voor 89,90 euro waarmee je nog wat meer per maand kunt besparen.

