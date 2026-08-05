Waarom je jouw abonnement op Netflix (binnenkort) beter kunt opzeggen

Heb jij nog een abonnement op Netflix? Om deze reden kun je jouw abonnement op Netflix binnenkort beter opzeggen!

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Abonnementen op Netflix

Heb jij veel series en films die je volgt? In dat geval kom je niet onder meerdere abonnementen voor verschillende streamingdiensten uit. Je hebt tegenwoordig de keuze uit veel streamingdiensten, waaronder bijvoorbeeld Netflix, HBO Max en Videoland. Verspreid over deze platforms verschijnen iedere maand nieuwe series en films, maar om die te kijken moet je wel een betaald abonnement hebben.

Het is steeds moeilijker geworden om abonnementen te delen, zo controleren Netflix en Disney Plus inmiddels of accounts wel binnen hetzelfde huishouden gebruikt worden. Het is daarom verstandig om niet alle streamingdiensten op hetzelfde moment te gebruiken, want dat kost je maandelijks heel veel geld. In Nederland betaal je maandelijks minimaal 9,99 euro voor Netflix, in België is dat iets duurder met 10,99 euro per maand. Die prijs kun je binnenkort beter besparen, door het opzeggen van je abonnement op Netflix.

Weinig nieuwe series en films

Het is belangrijk om het aanbod tussen streamingdiensten te vergelijken, zeker nu er zoveel betaalde opties zijn. Netflix staat bekend om een aantal populaire titels, maar heeft in de zomer een opvallend mager aanbod. Nieuwe afleveringen van Avatar: The Last Airbender, het laatste seizoen van Outer Banks en de finale van Heartstopper staan aan het einde van deze maand allemaal online. Na deze veelbekeken titels heeft Netflix weinig grote releases op de planning staan.

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Dat maakt dit hét moment om je abonnement op Netflix op te zeggen. Je bespaart minimaal 9,99 euro per maand, afhankelijk van je locatie en abonnement. Het duurste abonnement op Netflix kost maar liefst 20,99 euro per maand in Nederland, waardoor je al snel behoorlijk wat geld kunt besparen. Over je profiel op Netflix hoef je geen zorgen te hebben, want dat blijft 24 maanden lang bewaard. Als je binnen twee jaar weer een abonnement op Netflix neemt kun je dus gewoon weer bij je profiel, alle gegevens blijven bewaard.

Alternatieven voor Netflix

Het opzeggen van Netflix heeft geen grote gevolgen, zo blijven je kijklijsten en bekeken series en films in je profiel twee jaar lang bewaard. Het is een eenvoudige manier om maandelijks minimaal 9,99 euro te besparen, zeker nu er weinig grote titels verschijnen op Netflix. Voorlopig komt daar geen verandering in, waardoor dit het beste moment is om even pauze te nemen van Netflix. In plaats daarvan kun je een andere streamingdienst proberen.

Er zijn op dit moment genoeg platforms waar wél nieuwe afleveringen van populaire series op verschijnen. Bij HBO Max komt iedere week een nieuwe aflevering van het populaire House of the Dragon online, op Apple TV is Ted Lasso weer begonnen en bij NLZiet kijk je iedere werkdag naar B&B Vol Liefde. Ben je benieuwd wat je betaalt voor alle alternatieven? Bekijk hier welke streamingdiensten je in 2026 kunt kiezen: