Opruimen van Verderkijken in Netflix: zo werkt het

Op deze Netflix-functie hebben we heel lang moeten wachten, maar nu is-ie er eindelijk. Het is nu mogelijk om je lijst met begonnen films en series (Netflix Verderlijken) op te ruimen. In dit artikel vertellen we je hoe.

Een nieuwe functie voor Netflix

Netflix heeft eindelijk een functie geïntroduceerd waar gebruikers al jaren naar vragen. Het is nu mogelijk om zelf de rubriek ‘Verderkijken’ op te ruimen. Je kunt dus handmatig je begonnen films en series verwijderen.

Oké, het lijkt misschien geen spectaculaire vernieuwing, maar voor veel Netflix-gebruikers is het absoluut een waardevolle toevoeging.

Waarom dit zo lang heeft geduurd, dat weet alleen Netflix zelf. De functie is nu op alle platforms beschikbaar, waaronder ook de Apple TV. Dat laat Netflix op zijn blog in de rubriek ‘Innovation’ weten. We houden ons even in met de ironische opmerkingen. In de browser en op mobiele apparaten was de functie overigens al beschikbaar, maar Netflix is blij dat het deze nu ook op TV’s kan aanbieden.

Zo verwijder je films en series uit Verderkijken

Een film of serie uit de lijst verwijderen is niet moeilijk en werkt vrijwel hetzelfde als het toevoegen en verwijderen van films en series uit je lijst met favorieten. Hieronder hebben we de stappen op een rij gezet.

Open vanuit het hoofdscherm van Netflix de detail-pagina van de begonnen film of serie; Hier vind je de optie ‘Verwijderen uit mijn lijst’. Selecteer die en klik of tik erop.; Wil je de serie toch weer bij ‘Verderkijken’ hebben staan? Dan heb je ook een optie om het verwijderen ongedaan te maken, via ‘Toevoegen aan Mijn lijst’.

Overzicht van streamingdiensten

