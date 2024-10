Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor oktober 2024

Er worden in oktober 2024 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor oktober.

Nieuw op Netflix: oktober 2024

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in oktober 2024 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

1. Heartstopper (seizoen 3)

De kids van Heartstopper zijn terug om je hart te breken. Hoewel Nick en Charlie samen gelukkig zijn, blijft Charlie strijden met zijn mentale gezondheid. Dat is voor Nick ook ingewikkeld. Daarnaast moeten er keuzes gemaakt worden over hun toekomst.

Het derde seizoen van Heartstopper kijkje vanaf 3 oktober op Netflix.

2. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Van dezelfde studio achter animatieseries zoals Castlevania en Blood of Zeus, komt deze maand Tomb Raider: The Legend of Lara Croft uit. Deze serie volgt de game Shadow of the Tomb Raider (2018) op en vult het verhaal tussen de nieuwe en oude games. Actrice Hayley Atwell, die ook in het derde seizoen van Heartstopper opduikt, verzorgt de stem van Lara Croft.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft kijk je vanaf 10 oktober op Netflix.

3. Don’t Move

In deze spannende film volg je een vrouw die door een moordenaar geïnjecteerd is met een verlammend middel. Ze heeft twintig minuten totdat haar lichaam niet meer meewerkt, dus moet ze alles op alles zetten om te ontsnappen. Dat gaat steeds moeizamer.

Don’t Move kijk je vanaf 25 oktober op Netflix

4. Women of the Hour

Ook Women of the Hour is een film over een vrouw in gevaar. De film betekent het regiedebuut van actrice Anna Kendrick, die zelf ook de hoofdrol speelt. Het verhaal gaat over een jonge actrice in de jaren zeventig van Los Angeles, die achterna wordt gezeten door een seriemoordenaar. De teaser belooft een zenuwslopende rit.

Women of the Hour kijk je vanaf 18 oktober op Netflix.

The Lincoln Laywer (seizoen 3)

Ieders favoriete advocaat die zijn zaken doet vanuit een auto, is terug. En dit seizoen is zijn werk persoonlijker dan ooit.

Het derde seizoen van The Lincoln Lawyer kijk je vanaf 17 oktober op Netflix.

Apple TV Plus oktober 2024

Where’s Wanda?

Nee, dit gaat niet over Agatha All Along op Disney Plus en wat er is gebeurd met Wanda Mamimoff. Deze Duitse serie gaat over een jonge meid die op een dag verdwijnt, en haar familie die besluit iedereen in de buurt te bespieden.

Where’s Wanda kijk je vanaf 2 oktober op Apple TV Plus.

Curses (seizoen 2)

Een avontuurlijke familie leeft in een huis, dat vol blijkt te zitten met gestolen artefacten. Nu moeten ze hun best doen om al deze objecten naar de juiste plek terug te brengen om hun vloek op te heffen.

Het tweede seizoen van Curses kijk je vanaf 4 oktober op Apple TV Plus.

Disclaimer

Cate Blanchette en Kevin Kline schitteren in deze zevendelige thrlller, over een journalist die er om bekend staat de duistere geheimen van anderen te publiceren. Dan ontvangt ze een roman waarin iemand een boekje open doet over haar verleden.

Disclaimer kijk je vanaf 11 oktober op Apple TV Plus

The Last of the Sea Women

Deze documentaire volgt de ‘zeevrouwen’ van het Zuid-Koreaanse eiland Jeju, die alles op alles zetten om de zee te beschermen. Deze manier van leven dreigt te verdwijnen.

The Last of the Sea Women kijk je vanaf 11 oktober op Apple TV Plus.

Shrinking (seizoen 2)

Komedieserie Shrinking is terug voor een tweede seizoen. In deze serie volg je therapeut Jimmy die besluit om zijn patiënten eens flink de waarheid te vertellen.

Het tweede seizoen van Shrinking kijk je vanaf 16 oktober op Apple TV Plus.

Disney Plus oktober 2024

Hold Your Breath – 3 oktober

– 3 oktober Nemesis – 16 oktober

– 16 oktober Rivals – 18 oktober

– 18 oktober Wizards Beyond Waverly Place – 30 oktober

Prime Video oktober 2024

Challengers – 1 oktober

– 1 oktober Expeditie Cupido – 3 oktober

– 3 oktober Legend of Vox Machina (seizoen 3) – 3 oktober

– 3 oktober House of Spoils – 3 oktober

– 3 oktober Citadel: Diana – 10 oktober

– 10 oktober Superkrachten voor je hoofd – 14 oktober

– 14 oktober Jimmy – 18 oktober

– 18 oktober Vuur & Vlam – 25 oktober

– 25 oktober Like a Dragon: Yakuza – 25 oktober

– 25 oktober Krazy House – 30 oktober

Videoland oktober 2024

Hollands Next Top Model (seizoen 14) – 7 oktober

– 7 oktober De Augurkenkoning (seizoen 3) – 10 oktober

– 10 oktober Gooische Vrouwen (seizoen 6) – 17 oktober

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor oktober 2024.