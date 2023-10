Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor oktober 2023

Er worden in oktober 2023 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en Videoland. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor oktober.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op Netflix: oktober 2023

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen je wat er in oktober 2023 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en Videoland.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Lupin (seizoen 3)

Lupin is terug! Hoofdpersonage Assane Diop moet schuilen om zijn vrouw en zoon te beschermen, maar dat houdt hij niet lang vol. De meesterdief stelt aan zijn familie voor om het land te verlaten en elders een nieuw leven te starten, maar natuurlijk gaat ook dat niet zoals gepland.

Het derde seizoen van Lupin is vanaf 5 oktober te kijken op Netflix.

2. The Fall of the House of Usher

Van Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Midnight Mass) komt een nieuwe spannende serie, gebaseerd op het werk van Edgar Allan Poe. De Usher-familie heeft een succesvol farmaceutisch bedrijf opgericht, maar dan komen lang bewaarde geheimen tevoorschijn en leggen de Usher-erfgenamen één voor één het loodje.

The Fall of the House of Usher kijk je vanaf 12 oktober op Netflix.

3. Crypto Boy

In Amsterdam denkt de jonge Amir het bedrijf van zijn vader te kunnen redden door in te zetten op crypto. Deze Nederlandse Netflix-film komt van Shady El-Hamus die eerder de film Forever Rich voor de streamingdienst heeft gemaakt

Crypto Boy kijk je vanaf 19 oktober op Netflix.

4. Pain Hustlers

De charmante Liza (Emily Blunt) raakt betrokken bij het slecht draaiende farmaceutische bedrijf van Pete (Chris Evans). Haar wens is een beter leven voor haarzelf en haar dochter, maar is dit nare wereldje dat waard?

Pain Hustlers kijk je vanaf 27 oktober op Netflix.

5. Everything Now

Sex Education is voorbij, maar Netflix brengt je direct mee naar een andere school vol jongeren met problemen. Deze keer volg je de zestienjarige Mia, die weer terug op school komt na in behandeling geweest te zijn voor een eetstoornis. Op school blijkt veel veranderd te zijn.

Everything Now kijk je vanaf 5 oktober op Netflix.

Apple TV Plus oktober 2023

Lessons in Chemistry

In de jaren vijftig is het voor Elizabeth Zott (Brie Larson) lastig om serieus genomen te worden als wetenschapper. Als ze wordt ontslagen uit het lab, besluit ze een baan aan te nemen als host van een kookprogramma. Op de televisie heeft ze plots een enorm platform om mensen wat bij te brengen.

Lessons in Chemistry kijk je vanaf 13 oktober op Apple TV Plus.

The Pigeon Tunnel

In deze documentaire kijk je naar het laatste interview met voormalig Britse spion David Cornwell, ook wel bekend als John le Carré. Naast spion, is Cornwell ook de auteur van spionnenboeken zoals Tinker Tailor Soldier Spy.

The Pigeon Tunnel kijk je vanaf 20 oktober op Apple TV Plus.

Curses!

DreamWorks Animation heeft een animatieserie voor kinderen gemaakt, vol met spookachtige avonturen. Twee kids proberen met hun moeder gestolen artefacten terug te vinden om hun vader te redden.

Curses! kijk je vanaf 27 oktober op Apple TV Plus.

Disney Plus oktober 2023

Haunted Mansion – 4 oktober

– 4 oktober Loki – 5 oktober

– 5 oktober Goosebumps – 13 oktober

– 13 oktober Once Upon a Studio – 16 oktober

Videoland oktober 2023

Without Sin – 2 oktober

– 2 oktober Het Perfecte Plaatje (seizoen 8) – 4 oktober

– 4 oktober The Life Trail – 6 oktober

– 6 oktober Vliegende Hollanders – 7 oktober

– 7 oktober Bureau Rotterdam – 10 oktober

– 10 oktober Eén Grote Familie – 14 oktober

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en Videoland voor oktober 2023. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.