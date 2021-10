Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor oktober 2021

Wat bekijk je in oktober op Netflix en andere diensten? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in oktober 2021 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix oktober 2021

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus.

1. Forever Rich

Op de eerste dag van de maand staat er direct een nieuwe Nederlandse film voor je klaar. Forever Rich is een misdaadfilm over de jonge rapper Richie. Zijn carrière gaat als een speer, maar dan wordt hij overvallen en stelen de dieven zijn dierbare horloge. Het overval gaat viral. Richie zet vervolgens alles op alles om zijn imago, ego en carrière te redden.

Vanaf 1 oktober te zien op Netflix.

2. De Slag om de Schelde

Er komt nog een Nederlandse film op Netflix. De Slag om de Schelde vertelt het verhaal over de strijd die zich afspeelt in november 1944 in Zeeland. Daar volg je drie jonge mensen. Een soldaat die voor de Duiters vecht, een Engelse zweefvliegtuigpiloot en een Zeeuws meisje die zich aansluit bij het verzet.

Vanaf 15 oktober te zien op Netflix.

3. Misfit: De Serie

Oktober wordt echt een Nederlandse maand. Niet alleen worden er twee films toegevoegd, maar ook een Nederlandse serie. Misfit: De serie vervolgt de drie Misfit-films, over buitenbeentjes op een school. De nieuwste schoolhoofd wil dat de schoolmusical niet doorgaat, maar de misfits oefenen in het geheim.

Vanaf 16 oktober te zien op Netflix

4. The Guilty

Jake Gyllenhaal zit aan de andere kant van de alarmlijn. Daar ontvangt hij de hele avond door rare telefoontjes. Dat is zo vermoeiend, dat hij bijna ophangt bij een vrouw die zegt dat ze alleen maar even wil praten. Hij komt er echter al snel achter dat de vrouw in de auto zit met een gewapende man. Wat is het verhaal?

Sinds 1 oktober te zien op Netflix.

5. Night Teeth

Een jonge chauffeur rijdt twee dames van het ene naar het andere feestje. Het wordt alleen al snel duidelijk dat deze vrouwen geen feestbeesten, maar monsters zijn. Vampieren, om precies te zijn. Plots moet de chauffeur vechten voor zijn leven.

Vanaf 20 oktober te zien op Netflix.

Ook interessant op Netflix:

Seinfield seizoen 1 t/m 9 – 1 oktober

– 1 oktober On My Block (seizoen 4) – 4 oktober

– 4 oktober Fifty Shades Freed – 6 oktober

– 6 oktober Sexy Beasts (seizoen 2) – 7 oktober

– 7 oktober You (seizoen 3) – 15 oktober

– 15 oktober Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn) – 17 oktober

– 17 oktober Locke & Key (seizoen 2) – 22 oktober

– 22 oktober Dynasty (seizoen 4) – 22 oktober

– 22 oktober The Office (seizoen 1 t/m 9) – 23 oktober

– 23 oktober Army of Thieves – 29 oktober

Apple TV Plus oktober 2021

Deze maand kun je op Apple TV Plus uiteraard kijken naar nieuwe afleveringen van lopende series, met onder andere Ted Lasso, See, The Morning Show en The Foundation. Naast Blush (1 oktober) en Get Rolling with Otis (8 oktober) voor de kinderen, vind je de komende maand de volgende series en films op Apple TV Plus.

Puppy Place – 15 oktober

In deze serie volg je een paar kinderen die voor puppies zorgen. De kids vinden de unieke kracht van elke pup, waar ze zelf ook wat van leren. Leuk voor de kids, maar voor je het weet willen ze zelf een hondje.

The Velvet Underground – 15 oktober

Deze documentaire gaat over de band The Velvet Underground uit de jaren ’60 en ’70. Onder andere via interviews met de nog levende bandleden en nog nooit vertoonde filmbeelden.

Invasion – 22 oktober

Aliens bezoeken de aarde. In deze serie volg je vijf totaal verschillende mensen, die proberen om te gaan met de nieuwe chaos in de wereld.

Disney Plus oktober 2021

Deze maand moet je het op Disney Plus vooral hebben van nieuwe afleveringen van lopende series, met onder andere The Walking Dead, American Horror Stories, Dat Ene Woord: Feyenoord en Y: The Last Man. Daarnaast wordt het griezelen geblazen met de Muppets.

LEGO Star Wars: Terrifying Tales – 1 oktober

– 1 oktober Black Widow – 6 oktober

– 6 oktober Muppets Haunted Mansion – 8 oktober

– 8 oktober Marvel Studios Assembled: The Making of Black Widow – 20 oktober

– 20 oktober Marvel Studios Assembled: The Making of What If…? – 27 oktober

