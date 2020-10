Wat ga je komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in oktober 2020 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix: oktober 2020

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus.

1. Star Trek: Discovery (seizoen 3)

De Crew van de Discovery is terug! Aan het eind van seizoen 2 zagen we hoe Michael, Saru, Tilly en de rest de toekomst in zijn geslingerd. Dat is spannend, want nu is de serie vrij van alle bagage van de oude Star Trek-series. Het is tijd om een nieuwe tijdsperiode te ontdekken vol mogelijkheden en gevaren. Met elke week een nieuwe aflevering.

Vanaf 16 oktober wekelijks te zien op Netflix.

2. The Haunting of Bly Manor

Heb je ook zo lekker meegegriezeld met The Haunting of Hill House? De makers zijn nu terug met een nieuw huis en nieuwe manieren om je de stuipen op het lijf te jagen. Het gaat dus om een compleet nieuw verhaal, maar wel met een aantal bekende gezichten die in andere rollen terugkeren. Durf jij te kijken?

Vanaf 9 oktober te zien op Netflix.

3. Over the Moon

Dit is de nieuwe grote animatiefilm van Netflix, geregisseerd door Glen Keane die onder andere heeft gewerkt aan De Kleine Zeemeermin, Belle en het Beest, Aladdin enzovoort. Over the Moon volgt Fei Fei, een meisje met een droom. Ze bouwt een raket om naar de maan te reizen om daar de maangodin te ontmoeten.

Vanaf 23 oktober te zien op Netflix.

4. David Attenborough: A Life on Our Planet

David Attenborough heeft ongelooflijk veel van de wereld gezien, bij het maken van talloze documentaires over alle dieren die de aarde rijk is. In deze documentaire kijkt hij niet alleen terug naar de meest bijzondere momenten uit deze indrukwekkende carrière, maar waarschuwt hij ons ook over hoe het nu mis gaat in de wereld.

Vanaf 4 oktober te zien op Netflix.

5. Emily in Paris

Emily (Lily Collins) verhuist van Amerika naar Parijs, om daar te werken bij een groots marketingbedrijf. Daar loopt ze al snel tegen allerlei cultuurverschillen aan. In de stad moet ze haar werk, vrienden en een liefdesleven zien te combineren.

Vanaf 2 oktober te zien op Netflix.

Ook interessant:

Seven – 1 oktober

– 1 oktober The Exorcist – 1 oktober

– 1 oktober The Shining – 1 oktober

– 1 oktober Carmen Sandiego (seizoen 3) – 1 oktober

(seizoen 3) – 1 oktober Fifty Shades Darker – 7 oktober

– 7 oktober The Trial of the Chicago 7 – 16 oktober

– 16 oktober Aquaman – 17 oktober

– 17 oktober Rebecca – 21 oktober

– 21 oktober The Alienist: Angel of Darkness – 22 oktober

– 22 oktober I, Tonya – 22 oktober

– 22 oktober Notting Hill – 23 oktober

– 23 oktober Bridesmaids – 23 oktober

– 23 oktober Little Women – 24 oktober

Apple TV Plus-update

Tiny World – 2 oktober

Krijg een uniek kijkje in de kleine wereld, vol lieve en minder lieve diertjes. Kleine aapjes, insecten, kikkers en andere kleine wezens worden op een unieke manier gefilmd en gevolgd. Paul Rudd, bekend als Ant-Man bij Marvel, leidt je rond in deze wereld.

On The Rocks – 23 oktober

In deze nieuwe film van Sofia Coppola (Lost in Translation), volg je een jonge moeder uit New York (Rashida Jones) die samen met haar vader (Bill Murray) op pad gaat. Niet zomaar, want ze willen weten wat haar man doet tijdens zijn vele zakenreisjes.

Disney Plus-update

The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader – 2 oktober

– 2 oktober Horton – 2 oktober

– 2 oktober The Right Stuff – 9 oktober

– 9 oktober Clouds – 16 oktober

– 16 oktober Onward – 16 oktober

– 16 oktober Het verhaal van Olaf – 23 oktober

– 23 oktober Spionnengeheimen – 23 oktober

– 23 oktober The Mandalorian (seizoen 2) – 30 oktober

