Netflix offline kijken (zo kun je films en series downloaden)

Heb je een lange vlucht of treinrit voor de boeg? Netflix heeft de handige optie om films en series te downloaden. Zo kun je ook offline Netflix kijken!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix offline kijken

Het offline kijken van Netflix is een handige optie wanneer je vaak op reis bent, of je internetverbinding thuis niet altijd de beste is. Je kunt films en series daarmee van tevoren downloaden op je iPhone of iPad en ze dan wanneer je wilt bekijken.

Iedereen met een abonnement op Netflix kan films en series downloaden. Maar is wel een klein verschil per abonnement. Het is namelijk verschillend op hoeveel apparaten je films en series mag downloaden voor het offline kijken van Netflix.

Zo kun je met een Basic abonnement maar op één apparaat downloaden. Bij het Standaard abonnement is dat twee apparaten en bij het duurste (Premium) abonnement is het vier apparaten tegelijk. Houd hier rekening mee als je van plan bent om veel Netflix te kijken zonder internetverbinding.

Netflix offline kijken: films en series downloaden Tik op de Netflix-app en kies een profiel (indien nodig); Open een film of aflevering van een serie die je offline wilt kijken; Tik op de knop ‘Downloaden’; De video wordt nu op de achtergrond gedownload.

Overigens moet je de offline-video’s niet starten vanuit het normale overzicht. Om een film of serie op Netflix offline te kijken moet je eerst naar het tabblad ‘Downloads’ gaan. Daar kun je dan de video starten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beeldkwaliteit aanpassen bij Netflix downloads

Wanneer je bij Netflix een video offline wilt kijken, moet het bestand worden opgeslagen. Hoe groot de video is die je downloadt, hangt af van verschillende factoren. Een video met lange speelduur vereist natuurlijk meer opslagruimte dan een kortere video. Ook is er verschil in de kwaliteit waarin je films en series downloadt.

De kwaliteit van een video of serie kun je zelf instellen. Dat doe je op de volgende manier:

Start de Netflix-app en log in op je profiel (als je dat hebt); Tik op je profielplaatje rechtsboven; Kies voor ‘App-instellingen’; Check of de optie ‘Alleen via wifi’ ingeschakeld is; Bij ‘Beeldkwaliteit’ kies je voor ‘Hoger’.

Bij ‘Beeldkwaliteit’ heb je ook de keuze voor de optie ‘Standaard’. Deze optie downloadt sneller en gebruikt minder opslag. Maar de videokwaliteit is dan ook minder.

Netflix downloads verwijderen

Ben je klaar met het offline kijken van Netflix? Dan kun je downloads ook weer verwijderen. Tik daarvoor op de hoofdpagina onderaan op ‘Downloads’. Daar kun je de bestanden ook weer makkelijk verwijderen.

Ook handig om te weten: wanneer je je account opzegt, worden gedownloade series en films verwijderd van je apparaat. Je moet ze opnieuw downloaden als je in de toekomst opnieuw lid wordt.

Genoeg van Netflix? Check de andere streamingdiensten

Heb je genoeg van Netflix en ben je op zoek naar een andere streamingdienst? We hebben hieronder de bekendste namen voor je op een rij gezet.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.