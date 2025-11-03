2 jaar Ziggo Internet & TV nu met bol cadeaukaart t.w.v. €450

Stap nu over

Netflix en Apple TV Plus in november 2025: Stranger Things en Frankenstein

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
3 november 2025, 8:23
5 min leestijd
Netflix en Apple TV Plus in november 2025: Stranger Things en Frankenstein

Er worden in november 2025 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor november.

Lees verder na de advertentie.

Nieuw op Netflix: november 2025

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in november 2025 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV PlusDisney Plus, Videoland en Prime Video.

1. Stranger Things (seizoen 5, deel 1)

We hebben er jaren op moeten wachten, maar eindelijk kunnen we naar het vijfde en laatste seizoen van hitserie Stranger Things kijken. Dit seizoen speelt zich achttien maanden na de cliffhanger aan het eind van seizoen vier af. De afleveringen zijn in drie delen gesplitst. De rest kijk je met kerst en op oudejaarsdag. 

De eerste afleveringen van het vijfde seizoen van Stranger Things kijk je vanaf 27 november op Netflix.

Stranger Things 5 | Official Trailer | Netflix

2. Frankenstein

Filmmaker Guillermo del Toro vertelt het bekende verhaal van wetenschapper Victor Frankenstein (Oscar Isaac) die via monsterlijke experimenten een wezen (Jacob Elordi)  tot leven wekt die zijn eigen ondergang zal betekenen. 

Frankenstein kijk je vanaf 7 november op Netflix.

Frankenstein | Guillermo del Toro | Official Trailer | Netflix

3. The Beast in Me

Genoten van Homeland? Dan moet je opletten, want actrice Clair Danes en seriemaker Howward Gordon zijn terug met miniserie The Beast in Me. Deze keer speelt Danes een schrijver die haar zoontje heeft verloren en sindsdien haarzelf ook is kwijtgeraakt. Dan raakt ze geobsedeerd door haar nieuwe buurman en zijn geheimen.

The Beat in Me kijk je vanaf 13 november op Netflix.

The Beast in Me | Official Trailer | Netflix

4. Train Dreams

In deze dromerige film vol prachtige shots, volg je een man die werkt aan het spoor en daardoor veel van huis is. Daarbij vindt hij het lastig hoe de natuur wordt verwoest ter behoeve van vooruitgang. 

Train Dream kijk je vanaf 21 november op Netflix. 

Train Dreams | Official Trailer | Netflix

5. Man on the Inside (seizoen 2)

In het eerste seizoen van de fijne komedieserie Man on the Inside, zagen we hoe Charles (Ted Danson) een verzorgingstehuis binnendrong om een misdaad op te lossen. In het tweede seizoen gaat hij undercover op een nieuwe plek met een stapel nieuwe personages.

Het tweede seizoen van Man on the Inside kijk je vanaf 20 november op Netflix.

Man on the Inside

Apple TV Plus november 2025

In november kijk je natuurlijk onder andere nog naar nieuwe afleveringen van Slow Horses en Down Cemetery Road. Daarnaast kun je volgende nieuwe series en films verwachten.

Ontdek Apple TV+

Pluribus

Daar is die dan: de nieuwe serie van de man achter Breaking Bad en Better Call Saul. In het mysterieuze Pluribus volg je Carol Sturka (Rhea Seehorn), die ongelukkig blijft in een wereld waarin iedereen euforisch is. 

Pluribus kijk je vanaf 7 november op Apple TV Plus.

Pluribus — Official Teaser | Apple TV

Palm Royale (seizoen 2)

Kristen Wiig, Laura Dern en Ricky Martin zijn terug voor het tweede seizoen van Palm Royale. Na de cliffhanger van het eerste seizoen, waarin de ware identiteit van Norma werd onthuld, zie je nu hoe het verder gaat.

Het tweede seizoen van Palm Royale kijk je vanaf 12 november op Apple TV Plus.

Palm Royale — Season 2 Official Trailer | Apple TV

Come See Me in the Good Light 

In deze documentaire volg je dichter en activist Andrea Gibson en diens partner, als Gibson gediagnosticeerd wordt met eierstokkanker. Gibson is afgelopen juli overleden.

Come See Me In the Good Light kijk je vanaf 14 november op Apple TV Plus.

Come See Me In The Good Light — Official Trailer | Apple TV

The Family Plan 2 

Het is weer tijd voor kerst en diefstal, in The Family Plan 2 met Mark Wahlberg. Deze keer gaat het gezin van Dan naar Europa, waar zijn verleden hem inhaalt. Dat betekent weer een doldwaas avontuur waarin iedereen meedoet. 

The Family Plan 2 kijk je vanaf 21 november op Apple TV Plus.

The Family Plan 2 — Official Trailer | Apple TV

Prehistoric Planet: Ice Age 

Kijk mee naar het leven van dieren die lang, lang geleden op aarde leefden. Deze keer in een wereld vol sneeuw en ijs. 

Prehistoric Planet: Ice Age kijk je vanaf 26 november op Apple TV Plus.

Prehistoric Planet: Ice Age — Season 3 First Look | Apple TV

Disney Plus november 2025

Ontdek Disney Plus
  • All’s Fair – 4 november
  • The Fantastic Four – First Steps – 5 november
  • Fire and Water: Making the Avatar Films – 7 november
  • A Very Jonas Christmas – 14 november
  • The Hand That Rocks the Cradle – 19 november
  • Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember – 23 november
All's Fair | Official Trailer | Hulu

Prime Video november 2025

  • Tyler Perry’s Finding Joy – 5 november
  • Maxton Hall (seizoen 2) – 7 november
  • Playdate – 12 november
  • Beauty and the Geek – 14 november
  • Malice – 14 november
  • The Mighty Nein – 19 november
The Mighty Nein - Official Trailer | Prime Video

Videoland november 2025

Ontdek Videoland
  • B&B Vol Liefde België (seizoen 4) – 3 november
  • Paradise Hotel (seizoen 2) – 6 november
  • Love Island Australië (seizoen 7) – 11 november
  • The Rookie (seizoen 7) – 14 november
'Dat belooft wat' | De eerste beelden van Paradise Hotel S2

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor november 2025. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bronnen afbeeldingen: Netflix, Netflix
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apple TV Plus Netflix

Bekijk ook

Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor oktober 2025

Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor oktober 2025

2 oktober 2025

Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor september 2025

Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor september 2025

4 september 2025

Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor juni 2025

Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor juni 2025

2 juni 2025

Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor mei 2025

Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor mei 2025

1 mei 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren