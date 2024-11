Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor november 2024

Er worden in november 2024 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor november.

Nieuw op Netflix: november 2024

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in november 2024 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

1. Arcane (seizoen 2)

Het eerste seizoen van Arcane was een grote hit. De serie gaat over twee zussen aan verschillende kanten van een strijd in een fantasiewereld gebaseerd op de game League of Legends. Dit tweede seizoen sluit de serie af, dus geniet er nog maar even goed van. Je kijkt nieuwe afleveringen op 9, 16 en 23 november.

Het tweede seizoen van Arcane staat vanaf 9 november op Netflix.

2. A Man on the Inside

Acteur Ted Danson en seriemaker Mike Schur werken weer samen na het succes van het hilarische The Good Place. In deze nieuwe komedieserie speelt Danson een man die undercover gaat in een woongemeenschap voor gepensioneerden.

A Man on the Inside kijk je vanaf 21 november op Netflix.

3. The Madness

In deze spannende miniserie speelt Colman Domingo een man die verdacht wordt op de moord van een beruchte racist, nadat hij een lijk heeft gevonden in het woud.

The Madness kijk je vanaf 28 november op Netflix.

4. The Piano Lesson

Een bijzondere piano dreigt een familie op te breken. De een wil de piano verkopen, terwijl de ander het instrument in de familie wil houden. Met onder andere Samuel L. Jackson, John David Washington en Erykah Badu.

The Piano Lessen kijk je vanaf 22 november op Netflix.

5. Cobra Kai (seizoen 6 deel 2)

Miyagi-Do is klaar voor het internationale speelveld, tijdens de Sekai Taikai. Kan de groep de focus behouden om wereldkampioen te worden, of nemen de persoonlijke problemen de overhand?

Deel twee van het zesde seizoen van Cobra Kai kijk je vanaf 15 november op Netflix.

Apple TV Plus november 2024

In November kijk je op Apple TV Plus onder andere nog naar nieuwe afleveringen van Shrinking en Disclaimer, en daarnaast de volgende nieuwe dingen.

Blitz

Blitz vertelt het verhaal van een negenjarig jochie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nadat zijn moeder (gespeeld door Saoirse Ronan) hem naar het Britse platteland stuurt, zet hij alles op alles om toch weer thuis te komen.

Blitz kijk je vanaf 1 november op Apple TV Plus.

Bad Sisters (seizoen 2)

In het eerste seizoen van de leuke serie Bad Sisters, was te zien hoe een groep zussen tot een moord zijn gekomen. Dit tweede seizoen gaat over de gevolgen van die actie.

Het tweede seizoen van Bad Sisters kijk je vanaf 13 november op Apple TV Plus.

Silo (seizoen 2)

Silo was een van de grootste televisieverrassingen van 2023 en nu kunnen we klaarzitten voor het tweede seizoen. De serie gaat over een samenleving die ondergronds woont nadat de aarde onbewoonbaar is geworden. Hier volg je Juliette (Rebecca Ferguson), een engineer op zoek naar antwoorden.

Het tweede seizoen van Silo kijk je vanaf 15 november op Apple TV Plus.

Bread & Roses

Nadat de Taliban in 2021 Kabul veroverde, moesten alle vrouwen verplicht binnen blijven. Ze mochten niet werken, studeren of naar buiten zonder begeleiding. Deze documentaire volgt drie vrouwen die op hun eigen manieren weerstand bieden.

Bread & Roses kijk je vanaf 22 november op Apple TV Plus.

Disney Plus november 2024

Music by John Williams – 1 november

– 1 november Deadpool & Wolverine – 12 november

– 12 november Say Nothing – 14 november

– 14 november An Almost Christmas Story – 15 november

– 15 november Interior Chinatown – 19 november

Videoland november 2024

Paris Has Fallen – 2 november

– 2 november Paradise Hotel – 7 november

Prime Video november 2024

Freedom – 1 november

– 1 november My Old Ass – 7 november

– 7 november Citadel: Honey Bunny – 7 november

– 7 november Dames in de Dop – 8 november

– 8 november Cross – 14 november

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor november 2024.