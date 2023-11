Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor november 2023

Er worden in november 2023 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en Videoland. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor november.

Nieuw op Netflix: november 2023

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen je wat er in november 2023 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en Videoland.

1. The Crown (seizoen 6)

The Crown keert in november terug voor het zesde en tevens laatste seizoen. Deze dramaserie over het Britse koningshuis is inmiddels bij de dood van prinses Diana, het premierschap van Tony Blair en de relatie van prins William en Kate Middleton. Het seizoen is in twee delen opgedeeld, waarvan de tweede helft pas in december te zien zal zijn.

Het zesde seizoen van The Crown kijk je vanaf 16 november op Netflix.

2. Ferry: de serie

Netflix blijft het universum van de serie Undercover maar uitbreiden, om meer te vertellen over schurk Ferry Bouman. Ferry: de serie vertelt het het verhaal tussen de film Ferry en Undercover. Uiteraard weer met Frank Lammers en Elise Schaap

Ferry: de serie kijk je vanaf 3 november op Netflix.

3. Scott Pilgrim Takes Off

De film Scott Pilgrim vs. The World uit 2010 is zeer geliefd. De strips waar de film op gebaseerd is, dienen nu als inspiratie voor een hele serie over het verhaal. Hierin volg je muzikant Scott Pilgrim die een relatie begint met Romana Flowers en vervolgens haar zeven kwaadaardige exen moet verslaan. Bijzonder is dat de schrijver van de strips ook het script van de serie heeft geschreven én dat de hele cast van de film terugkeert om de stemmen te doen.

Scott Pilgrim Takes Off kijk je vanaf 17 november op Netflix

4. Squid Game: The Challenge

Waar het tweede seizoen van Squid Game blijft weet niemand, maar je kunt deze maand wel kijken naar de realityversie van de serie. Hierin strijden 456 spelers om 4,56 miljoen dollar. Daarvoor moeten ze spellen voltooien die zo uit het eerste seizoen van Squid Game komen. Het enige verschil: de kandidaten gaan niet dood als ze een foutje maken.

Squid Game: The Challenge kijk je vanaf 22 november op Netflix.

5. Leo

Leo is een 74-jarige hagedis die zijn hele leven samen met een schildpad in een klaslokaal heeft vastgezeten. Als Leo erachter komt dat hij nog maar een jaar te leven heeft, denkt hij nog maar aan één ding: ontsnappen. Maar dan kan hij het niet laten om de problemen van de scholieren op te lossen.

Leo kijk je vanaf 21 november op Netflix.

Apple TV Plus november 2023

Apple komt deze maand met twee nieuwe, grote films die de komende tijd alleen nog in de bioscoop te zien zijn: Killers of the Flower Moon en Napoleon. We moeten nog even geduld hebben totdat we deze films op Apple TV Plus kunnen zien. Gelukkig staan er genoeg andere series en films klaar.

Fingernails

Dankzij een controversiele nieuwe technologie kun je te weten komen of iemand je ware liefde is. Anna (Jessie Buckley), dacht dit gevonden te hebben met Ryan (Jeremy Allen White), maar dan wordt ze ook verliefd op Amir (Riz Ahmed).

Fingernails kijk je vanaf 3 november op Apple TV Plus.

The Buccaneers

Als je niet genoeg krijgt van Netflix-serie Bridgerton, dan is The Buccaneers waarschijnlijk ook wat voor je. In deze serie volg je een groepje jonge, Amerikaanse dames die naar Londen vertrekt om daar een huwelijkspartner en status te vinden. Denk corsetten, jurken en mannen die hun shirt niet aan kunnen houden.

The Buccaneers kijk je vanaf 8 november op Apple TV Plus.

For All Mankind (seizoen 4)

Ruimteserie For All Mankind is terug voor een vierde seizoen. In deze serie zorgt een klein verschil in de geschiedenis (Rusland belandt als eerste op de maan) voor enorme verschillen in de toekomst. In dit vierde seizoen verwelkomen de astronauten niet alleen het nieuwe millennium, maar ook een astroïde gemaakt van extreem kostbaar materiaal.

Het vierde seizoen van For All Mankind kijk je vanaf 10 november op Apple TV Plus.

Monarch: Legacy of Monsters

In de film Godzilla (2014) vocht het bekendste monster ooit tegen andere enorme monsters, waardoor San Francisco met de grond gelijk is gemaakt. Deze serie vertelt hoe het verder gaat. Je volgt je een broer en zus die ontdekken dat hun familie wat te maken heeft met de geheime organisatie Monarch.

Monarch: Legacy of Monsters kijk je vanaf 17 november op Apple TV Plus.

Disney Plus november 2023

Op Disney Plus kijk je in november uiteraard nog naar nieuwe afleveringen van Loki en Goosebumps, en daarnaast kun je de volgende nieuwe dingen verwachten.

Quiz Lady – 3 november

– 3 november The Santa Clauses (seizoen 2) – 8 november

– 8 november The Naughty Nine – 23 november

Videoland november 2023

De Jeugdkliniek: Als Niets Meer Werkt – 7 november

– 7 november Een Moord Kost Meer Levens – 14 november

– 14 november André Hazes: The Next Chapter – 18 november

– 18 november Fargo (seizoen 5) – 22 november

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en Videoland voor november 2023.