Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor november 2022

Er worden in de maand november van 2022 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor november!

Nieuw op Netflix: november 2022

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen wat er in november 2022 nieuw is op Netflix!

Met onze 'Nieuw op Netflix'-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

The Crown seizoen 5

In november kunnen we genieten van het vijfde seizoen van The Crown, een fictionele vertelling over het leven van Queen Elizabeth II en de mensen om haar heen. Deze keer weer met een compleet nieuwe cast, omdat iedereen een stuk ouder is geworden vergeleken met vorig seizoen. Dit vijfde seizoen legt de focus op de jaren negentig, met onder andere de scheiding tussen Prince Charles en Princess Diana en het overlijden van Diana na een auto-ongeluk.

Het vijfde seizoen van The Crown is vanaf 9 november te zien.

1899

Van de makers van Dark komt een nieuwe fascinerende serie naar Netflix. Hierin volgt je een stoomschip vol Europese migranten die een nieuw leven in New York willen starten. Midden op zee komen ze een ander schip tegen en gebeuren er bizarre dingen.

1899 is vanaf 17 november te zien.

Enola Holmes 2

Millie Bobby Brown en Henry Cavill zijn terug in de rollen van Enola Holmes en haar grote broer Sherlock Holmes. Enola werkt aan een nieuwe zaak over een missend meisje, maar die zaak heeft veel connecties met een mysterie waar Sherlock al tijden aan werkt. Daarom moeten ze maar samenwerken.

Enola Holmes 2 is vanaf 4 november te zien.

The Wonder

Florence Pugh speelt de hoofdrol in de nieuwe Netflix-film The Wonder. De actrice speelt hierin een zuster die in naar een dorpje wordt gestuurd in Ierland, in het jaar 1862. Daar woont een jong meisje die al maanden niets gegeten heeft, maar nog steeds vrolijk rondloopt.

The Wonder is vanaf 16 november te zien.

Wednesday

The Addams Family komt weer naar je scherm, net op tijd voor Halloween. Hoewel de volledige griezelige familie in deze nieuwe serie zit, heeft dochter Wednesday de hoofdrol. In de serie zie je hoe dit duistere meisje naar school gaat en ondertussen een bovennatuurlijk mysterie oplost. De serie wordt begeleid door de muziek van niemand minder dan Danny Elfman.

Wednesday is vanaf 23 november te zien.

Ook interessant op Netflix november 2022

Young Royals seizoen 2 – 1 november

– 1 november The Dragon Prince seizoen 4 – 3 november

– 3 november Blockbuster – 3 november

– 3 november Manifest seizoen 4 – 4 november

– 4 november Falling for Christmas – 10 november

– 10 november Teletubbies – 14 november

– 14 november Dead to Me seizoen 3 – 17 november

– 17 november Elite seizoen 6 – 18 november

– 18 november My Name is Vendetta – 30 november

Apple TV Plus november 2022

In november kijk je op Apple TV Plus naar nieuwe afleveringen van Shantaram en de volgende nieuwe series en films. Er is genoeg om uit te kiezen deze maand!

Selena Gomez My Mind & Me

Actrice en zangeres Selena Gomez vertelt openhartig over haar leven met onder andere depressie en angst en wat haar heeft geholpen om haar leven weer op te pakken.

Selena Gomez My Mind & Me is vanaf 4 november te zien.

The Mosquito Coast seizoen 2

In het eerste seizoen van The Mosquito Coast zag je hoe de Fox-familie op de vlucht was van de FBI. Inmiddels hebben ze een nieuwe woning, maar ook daar is niet alles pluis. Dat belooft weer razendspannend te worden.

Het tweede seizoen van The Mosquito Coast is vanaf 4 november te zien.

Causeway

Jennifer Lawrence speelt in deze film iemand die een groot verlies te verwerken heeft en daarbij een vriendschap ontwikkelt met iemand die haar situatie maar al te goed begrijpt.

Causeway is vanaf 4 november te zien.

Mythic Quest seizoen 3

Comedyserie Mythic Quest is terug, over de gebeurtenissen bij een gamestudio. De game Mythic Quest is inmiddels onder nieuwe leiding, terwijl Ian en Poppy elders werken aan een nieuwe game.

Het derde seizoen van Mythic Quest is vanaf 11 november te zien.

Spirited

Of je er nou al zin in hebt of niet: het is alweer tijd voor kerstfilms. Ryan Reynolds, Will Ferrell en Octavia Spencer geven met Spirited hun eigen versie van A Christmas Carol, met een hoop dans en zang.

Spirited is vanaf 18 november te zien.

Echo 3

Een briljante wetenschapper is ontvoert in Colombia. Haar broer en echtgenoot (Luke Evans en Michiel Huisman) zetten alles op alles om haar weer terug te brengen.

Echo 3 is vanaf 23 november te zien.

Disney Plus november 2022

Op Disney Plus kijk je in november onder andere naar nieuwe afleveringen van Andor, The Old Man, The Walking Dead en Welcome to Wrexham. En alsof dat nog niet genoeg is, staan de volgende nieuwe dingen voor je klaar.

Limitless With Chris Hemsworth – 16 november

– 16 november The Santa Clauses – 16 november

– 16 november Disenchanted – 18 november

– 18 november Mickey: The Story of a Mouse – 18 november

– 18 november Willow – 30 november

HBO Max november 2022

Op HBO Max kijk je in november uiteraard naar nieuwe afleveringen van het net begonnen tweede seizoen van The White Lotus. Daarnaast kun je onder andere de volgende dingen verwachten.

FBoy Island Nederland – 7 november

– 7 november The Sex Lives of College Girls seizoen 2 – 17 november

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en HBO Max voor november 2022.