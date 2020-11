Wat ga je komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in november 2020 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix: november 2020

1. The Crown (seizoen 4)

Deze maand kunnen we weer genieten van de uitzonderlijk goed geproduceerde serie The Crown. Het vierde seizoen introduceert twee bijzonder belangrijke personen in de wereld van de Britse royals. Gillian Anderson stapt in de rol van ‘Iron Lady’ Margaret Thatcher, terwijl Emma Corrin gaat voor de rol van princess Diane. Twee dames die Queen Elizabeth II behoorlijk wat hoofdpijn zullen geven.

Vanaf 15 november te zien op Netflix.

2. Shawn Mendes: In Wonder

Neem een kijkje in het leven van populaire jonge zanger Shawn Mendes. Deze documentaire laat je binnen in de jeugd van Shawn, zijn optredens, angsten en dilemma’s. Het verhaal gaat met name over het verschil tussen de persoon die hij is, en die hij wordt als hij op het podium staat. Maar bovenal gaat het om de liefde voor muziek.

Vanaf 23 november te zien op Netflix.

3. Paranormal

Ben je na The Haunting of Bly Manor in de stemming voor meer gegriezel? Dan ben je waarschijnlijk aan het goede adres bij Paranormal. Deze serie speelt zich af in het Egypte van 1960, waar een dokter de waarheid achter bijzondere zaken probeert te achterhalen. Maar is alles wel wetenschappelijk te verklaren?

Vanaf 5 november te zien op Netflix.

4. SpongeBob: Schiet te hulp

SpongeBob is terug in een nieuwe 3d-film. In ‘Schiet te hulp’ leer je onder andere hoe SpongeBob en Gerrit de slak elkaar hebben ontmoet. Dat is belangrijk, want zodra Gerrit wordt ontvoerd mist SpongeBob zijn huisdier pas echt. Samen met Patrick (en Keanu Reeves?) is het tijd om de slak te vinden.

Vanaf 5 november te zien op Netflix.

5. The Christmas Chronicles 2

Het seizoen voor kerstfilms is aangebroken. Onder andere met The Christmas Chronicles 2, met Kurt Russell als de kerstman, en Goldie Hawn als de kerstvrouw. Kinderen belanden in het kerstdorp waar alle cadeautjes worden gemaakt. Daar wil een slechterik de ster stelen, die het dorp verbergt van de rest van de wereld. Zonder ster is er nooit meer kerstmis, dus is het aan de kinderen om daar wat aan te doen.

Vanaf 25 november te zien op Netflix.

Ook interessant op Netflix:

Magic Mike XXL – 1 november

– 1 november Sex and the City: The Movie – 1 november

– 1 november Pandemic – 1 november

– 1 november Jingle Jangle: A Christmas Journey – 13 november

– 13 november The Princess Switch: Switched Again – 19 november

– 19 november Voices of Fire – 20 november

– 20 november Christmas With the Kranks – 24 november

– 24 november Hillbilly Elegy – 24 november

Op Apple TV Plus staan er geen nieuwe series en films gepland in de maand november.

Op Disney Plus kun je deze maand elke week een nieuwe aflevering van The Mandalorian kijken. Daarnaast worden de volgende series en films toegevoegd:

Disney’s A Christmas Carol – 6 november

– 6 november LEGO Star Wars Holiday Special – 17 november

– 17 november Planes – 20 november

– 20 november Planes: Fire & Rescue – 20 november

– 20 november Black Beauty – 27 november

– 27 november Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day – 27 november

– 27 november Once Upon a Time in Wonderland – 27 november

– 27 november Simpsons Forever – 27 november

