Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor mei 2025

Er worden in mei 2025 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor mei.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op Netflix: mei 2025

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in mei 2025 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Voetbalouders

De makers van De Luizenmoeder zijn terug met een nieuwe serie over kinderen en hun ouders. Deze keer niet in het klaslokaal, maar op het voetbalveld. Voetbalouders belooft een feest van herkenning te worden voor iedereen die wel eens hun kinderen komt aanmoedigen.

Voetbalouders kijk je vanaf 16 mei op Netflix.

2. Love, Death + Robots (seizoen 4)

De serie met waanzinnige korte animatiefilms over liefde, de dood en robots is terug. Er staan deze maand tien nieuwe producties voor je klaar, met onder andere aliens en religie, reuzenbabies, dino’s en een robotdildo.

Het vierde seizoen van Love, Death + Robots kijk je vanaf 15 mei op Netflix.

3. The Four Seasons

Een stapeltje komedieacteurs, met onder andere Steve Carell, Tina Fey en Colman Domingo, speelt drie stelletjes die samen op vier verschillende vakanties gaan tijdens de vier seizoenen. Uiteraard gaat niets zoals gepland.

The Four Seasons kijk je vanaf 1 mei op Netflix.

4. Fear Street: Prom Queen

De Fear Street-trilogie uit 2021 was een groot succes voor Netflix, dus komt er deze maand een vierde shlasher-film uit. Prom Queen speelt zich af in de jaren tachtig, waar de meest populaire meiden strijden om prom queen te worden. Dan verdwijnen ze één voor één.

Fear Street: Prom Queen kijk je vanaf 23 mei op Netflix.

5. Sirens

Meghann Fahy (The White Lotus) speelt in deze duistere komedie een vrouw die zich zorgen maakt over haar zus, gespeeld door Milly Alcock (House of the Dragon) en de band met haar baas. Wat volgt is een explosief weekend op een vreemd eiland vol rijke mensen.

Sirens kijk je vanaf 22 mei op Netflix.

Apple TV Plus mei 2025

Long Way Home

Het is alweer het vierde avontuur voor Ewan McGregor en Charley Boorman, die deze keer van Ewans huis in Schotland met hun motoren richting het huis van Charley in Engeland rijden. Daarvoor nemen ze uiteraard de extra lange route.

Long Way Home kijk je vanaf 9 mei op Apple TV Plus.

Murderbot

Alexander Skarsgard speelt een beveiligingsrobot die stiekem een eigen wil heeft gekregen. Dat probeert hij te verbergen van de mensen om hem heen, zodat hij rustig series kan streamen.

Murderbot kijk je vanaf 16 mei op Apple TV Plus.

Fountain of Youth

Ben je klaar voor een avontuur? Dan moet je bij Fountain of Youth van regisseur Guy Ritchie zijn. John Krasinski en Natalie Portman spelen een broer en zus, die op jacht gaan naar de fontein van de eeuwige jeugd.

Fountain of Youth kijk je vanaf 23 mei op Apple TV Plus.

Bono: Stories of Surrender

We weten allemaal nog hoe Apple een album van U2 op ons forceerde met een iOS-update en nu kunnen we er ook op Apple TV Plus niet omheen. U2-frontman Bono vertelt in deze muzikale documentaire over zijn leven.

Bono: Stories of Surrender kijk je vanaf 30 mei op Apple TV Plus

Videoland mei 2025

De Verraders (seizoen 5) – 10 mei

– 10 mei Make Up Your Mind Eurovision Special – 11 mei

– 11 mei Eén Grote Familie (seizoen 2) – 24 mei

Disney Plus mei 2025

Star Wars: Tales of the Underworld – 4 mei

– 4 mei Adults – 29 mei

– 29 mei Welcome to Wrexham (seizoen 4) – 29 mei

Prime Video mei 2025

Another Simple Favor – 1 mei

– 1 mei Overcompansating – 15 mei

– 15 mei Nine Perfect Strangers (seizoen 2) – 22 mei

– 22 mei Clarkson’s Farm (seizoen 4) – 23 mei

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor mei 2025. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.