Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor mei 2023

Er worden in de maand mei van 2023 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor mei.

Nieuw op Netflix: mei 2023

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen je wat er in mei 2023 nieuw is op Netflix!

Met onze 'Nieuw op Netflix'-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

1. FUBAR

Voor het eerst speelt Arnold Schwarzenegger de hoofdrol in een televisieserie: FUBAR op Netflix. Hierin speelt de acteur een CIA-agent die met pensioen gaat, tot hij in zijn laatste missie tegen een grote verrassing stuit: zijn dochter. Nu moeten ze plots samenwerken.

FUBAR kijk je vanaf 25 mei op Netflix.

2. Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Na het enorme succes van de serie Bridgerton, kon het natuurlijk niet lang duren tot er een spin-off zou verschijnen. In Queen Charlotte leer je over de jeugd van het gelijknamige personage die je natuurlijk kent uit de hoofdserie.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story kijk je vanaf 4 mei op Netflix.

3. Queer Eye (seizoen 7)

De ‘Fab 5’ is terug! Het team van Queer Eye reist deze keer naar New Orleans om mensen te helpen hun leven weer op de rails te krijgen. Door ze een nieuwe look te geven, hun huis onder handen te nemen en aan de slag te gaan met hun zelfvertrouwen. Er staan zeven nieuwe afleveringen voor je klaar.

Het zevende seizoen van Queer Eye kijk je vanaf 12 mei op Netflix.

4. The Mother

Jennifer Lopez speelt in deze nieuwe Netflix-film een ex-huurmoordenaar die haar wapens weer oppakt om haar dochter te beschermen. Klein detail is dat ze geen contact meer heeft met haar dochter.

The Mother kijk je vanaf 12 mei op Netflix.

5. I Think You Should Leave with Tim Robinson (seizoen 3)

De hilarisch show I Think You Should Leave with Tim Robinson, met de meest bizarre sketches ooit, is terug voor een derde seizoen.

Het derde seizoen van I Think You Should Leave with Tim Robison kijk je vanaf 30 mei op Netflix.

Apple TV Plus mei 2023

Op Apple TV Plus kun je in mei onder andere kijken naar nieuwe afleveringen van Ted Lasso en Schmigadoon. Daarnaast kun je de volgende nieuwe series en films verwachten.

Silo

Gebaseerd op het gelijknamige boek, vertelt Silo over een dystopische toekomst waarin iedereen ondergronds in een enorme silo leeft, omdat de aarde onbewoonbaar is geworden. Deze Silo-bewoners zijn onderworpen aan tal van regels, die hen moeten beschermen. Of is er meer aan de hand?

Silo kijk je vanaf 5 mei op Apple TV Plus.

Still: A Michael J. Fox Movie

In de documentaire Still vertelt acteur Michael J. Fox zijn verhaal. Van zijn rol in de Back to the Future-films tot de ziekte die hem vervolgens van zijn liefde voor acteren weghield.

Still kijk je vanaf 12 mei op Apple TV Plus.

High Desert

Patricia Arquette (Severance) heeft haar leven niet helemaal op orde, maar probeert opnieuw te starten als privédetective.

High Desert kijk je vanaf 17 mei op Apple TV Plus.

Prehistoric Planet (seizoen 2)

In het tweede seizoen van Prehistoric Planet krijg je weer een uniek kijkje in het leven van dinosauriërs, gemaakt met de nieuwste technologieën.

Het tweede seizoen van Prehistoric Planet kijk je vanaf 22 mei op Apple TV Plus.

Platonic – 24 mei

Seth Rogen en Rose Byrne waren ooit de beste vrienden, maar zijn uit elkaar gegroeid. Nu pakken ze hun vriendschap weer op en worden beide levens compleet op z’n kop gezet.

Platonic kijk je vanaf 24 mei op Apple TV Plus.

Disney Plus mei 2023

Op Disney Plus is the Mandalorian inmiddels afgelopen, maar je kunt gelukkig de volgende nieuwe films en series verwachten. Geen zorgen, er komt meer Star Wars aan!

Ed Sheeran: The Sum of It All – 3 mei

– 3 mei Young Jedi Adventures – 4 mei

– 4 mei The Muppets Mayhem – 10 mei

– 10 mei Crater – 12 mei

– 12 mei Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 17 Mei

HBO Max mei 2023

In mei kijk je op HBO Max onder andere naar nieuwe afleveringen van Succession, Barry en Mrs. Davis. Daarnaast kun je de volgende nieuwe kijkhits verwachten.

White House Plumbers – 2 mei

– 2 mei Spy/Master – 19 mei

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en HBO Max voor mei 2023.