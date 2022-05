Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor mei 2022

Er zijn in de maand mei weer de nodige topfilms en -series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max. Maar wat moet je gaan kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor mei 2022.

Nieuw op Netflix mei 2022

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen. Wij vertellen je wat er in mei 2022 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film op je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

1. Stranger Things 4: Volume 1

Het vierde seizoen van Stranger Things belooft het grootste en meest spectaculaire seizoen tot nu toe te worden. We starten zes maanden na de gebeurtenissen in het derde seizoen. Niet alle vrienden zijn meer samen, maar de dreiging van de Upside Down blijft. De trailer geeft niet veel weg over wat we kunnen verwachten, maar dat is maar goed ook. Tof wordt het toch wel.

Vanaf 27 mei te zien op Netflix.

2. Love, Death & Robots Volume 3

Voor liefhebbers van volwassen animatie waren de eerste twee volumes Love, Death & Robots genieten geblazen. Deze maand krijgen we het derde volume al. Het idee is dat extreem getalenteerde animatiemakers de kans krijgen om korte verhalen te maken. Zolang het maar gaat over liefde, dood en robots.

Vanaf 20 mei te zien op Netflix.

3. The Takedown

We zijn allemaal fan geworden van acteur Omar Sy door de toffe serie Lupin (of zijn eerdere film Intouchables). Daarom kijken we uit de naar film The Takedown. Deze keer speelt Sy geen dief, maar een agent die verwikkeld raakt in een ingewikkelde drugszaak. Leuk is dat de film geregisseerd is door dezelfde man die ook de eerste drie afleveringen van Lupin regisseerde.

Vanaf 6 mei te zien op Netflix.

4. Our Father

In deze documentaire leer je over het bizarre verhaal van een vruchtbaarheidsarts die minstens vijftig kinderen heeft verwerkt via zijn patiënten. Zijn nakomelingen vertellen over deze schokkende onthulling. Iets vergelijkbaars is in Nederland gebeurd, maar in de Verenigde Staten heeft deze zaak een extra laag: de arts leeft nog en wat hij doet is niet strafbaar.

Vanaf 11 mei te zien op Netflix.

5. Senior Year

Rebel Wilson speelt een cheerleader die twintig jaar in een coma heeft gelegen. Nu moet ze weer terug naar school, maar uiteraard vindt ze het heel erg moeilijk om erbij te horen.

Vanaf 13 mei te zien op Netflix.

Ook interessant op Netflix mei 2022

John Wick 2 – 1 mei

– 1 mei The Circle seizoen 4 – 4 mei

– 4 mei Clark – 5 mei

– 5 mei The Lincoln Lawyer – 13 mei

– 13 mei Senior Year – 13 mei

– 13 mei Cyber Hell: Exposing An Internet Horror – 18 mei

– 18 mei Love on the Spectrum U.S. – 18 mei

– 18 mei Fuck de Liefde 2 – 20 mei

– 20 mei Jackass 4.5 – 20 mei

Apple TV Plus mei 2022

Tehran (seizoen 2)

De thriller Tehran keert terug voor een tweede seizoen. Deze serie gaat over spionagepraktijken in de strijd tussen Israël en Iran. Een verrassende toevoeging aan dit tweede seizoen is actrice Glenn Close.

Vanaf 6 mei te zien op Apple TV Plus.

The Big Conn

Deze documentairereeks vertelt het verhaal over advocaat Eric C. Conn, die het goede leven had. Totdat hij in het middelpunt stond van de grootste overheidsfraudezaak in de Verenigde Staten.

Vanaf 6 mei te zien op Apple TV Plus.

Now & Then

Zes studenten feesten erop los tijdens een leuk weekend, totdat één van hen komt te overlijden. Twintig jaar later komen de overgebleven vijf weer samen om hun opgebouwde levens te beschermen.

Vanaf 20 mei te zien op Apple TV Plus.

Prehistoric Planet

Van Jon Favreau en de producenten van Planet Earth komt een uniek kijkje naar de dinosaurussen van 66 miljoen jaar geleden. Dino’s zoals je ze nog nooit eerder zag. Uiteraard met de stem van David Attenborough.

Vanaf 23 mei te zien op Apple TV Plus.

Disney Plus mei 2022

Op Disney Plus kun je deze maand kijken naar de laatste aflevering van Moon Knight, dat veel te snel voorbij is. Gelukkig staat aan het eind van de maand de nieuwe Star Wars-serie Obi-Wan Kenobi te wachten.

Assembled: The Making of Moon Knight – 11 mei

– 11 mei Sneakerella – 13 mei

– 13 mei Chip ‘n Dale: Rescue Rangers – 20 mei

– 20 mei Obi-Wan Kenobi – 27 mei

HBO Max mei 2022

Op HBO Max kijk je in mei onder andere naar nieuwe afleveringen van The Flight Attendant, We Own This City en Tokyo Vice. Daarnaast kun je de komende nieuwe series en films verwachten.